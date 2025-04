Mozi - Zűrös kamaszok

Zűrös kamaszok

Lola egy életrevaló kamaszlány, aki éli a fiatalok bohém, kacifántos, zűrzavaros, sokszor nehézségekkel teli életét. A lány az édesanyjával, Anne-nel él, mert a szülei elváltak, ezért néha ki is játssza őket egymás ellen. Lol és barátai most ismerkednek az ellenkező nemmel, szerelmek, kapcsolatok, barátságok, csalódások, házibulik, félreértések jönnek-mennek életükben. A lány nagy szerelme, előző barátjának Arhurnak a legjobb haverja, Maël. A fiút hol imádja, hol egy félreértés miatt bosszút forral ellene. Egyszer Anne megtalálja lánya naplóját és teljesen ledöbben azon, amiket olvas. Bár ő is ugyanazokat a dolgokat teszi felnőttként, amit a kamasz lánya...

„Akik a Házibuli harmadik részére vágytak... Ez a film beváltja a hozzá fűzött reményeket, hiszen egy ragyogó Sophie Marceau-t láthatunk egy romantikus filmben, ami még vicces és gyengéd is tud lenni". - Dvdrama

Szereplők: Sophie Marceau, Christa Théret, Françoise Fabian

Időpont: április 22. 18.30-20.15

Helyszín: Francia Intézet (Budapest, Fő u. 17, 1011)