Marczi dokumentumfilmklub: Varázshegy

Varázshegy

(Grúzia, Lengyelország)

A grúz rendező akkor hallott először az abastumani szanatóriumról, amikor maga is TBC-s lett. Az intézmény olyan tuberkulózisos betegek gyógyításával foglalkozik, akikre nem hat az antibiotikumos kezelés. Bár ő maga végül szerencsésen felépült, sokáig rettegett tőle, hogy egyszer ő is szanatóriumba kerül. Végül sajátos gyógymódot választott, hogy félelmeitől szabadulni tudjon: úgy döntött, filmben dolgozza fel őket. Ezért követte öt éven keresztül a szanatórium és lakói sajátos mikrokozmoszát; az ő történetük sok ponton Grúzia történetével is összefonódik. Egy napon aztán az ország egyik gazdag embere elhatározza, hogy felvásárolja az épületet, és ezzel a történelem menetét is kizökkenti addigi kerékvágásából.

Időpont: 2025. március 27. (csütörtök) 16.30

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ (Budapest, Marczibányi tér 5/A, 1022)