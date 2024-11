Jacopo Peri EURIDICE pásztorjáték Medici Mária menyegzőjére – Firenze, 1600

szövegkönyv: Ottavio Rinuccini;

magyar fordítás: Domokos György;

rövidített változat: Bali János

Fotó: facebook

Előadásunk izgalmas és előremutató kísérlet a pedagógia, az improvizáció, az experimentális és a magas művészet között. Zeneileg teljesen historikus: a források alapos elemzése során készítette el Bali János az előadási anyagot, a szöveg gondozása és a magyar fordítás a Pázmány egy másik professzora, Domokos György munkája, a szólókat éneklő zeneakadémisták Rajk Judit és Tóth Orsika tanítványai, a continuo-játékos és korrepetitor a Zeneakadémia tanára, Pétery Dóra, a lantosok Kónya István tanítványai, a kórus betanításában Ney Andrea működött közre, a koreográfia Pétery Melinda munkája.

Az elmúlt évtizedekben Bali János számos villám-rendezésű minimalista modern és régi operát vitt színre, – Peri Euridicéjének esetében is cél volt, hogy a produkció rugalmasan, minimális környezeti lábnyommal, a lehető legkevesebb idő alatt álljon be, inspirálódva a körülményektől, felmutatva a színhely izgalmas lehetősségeit. A vonzó, friss minimalizmusból néhány markáns elem expresszív, összefogott, emlékezetes produkciót teremt: hidat régi zene és modern látvány, egyetemi színjátszás és professzionális igényű historikus előadás között. A Pázmány Egyetemi Kórust Bali János alapította 2015-ben: tagjai az egyetem hallgatói. Mivel az egyetemen a karéneklés szabadon választható tantárgyként működik, ezért tagsága félévről félévre változik. Ennek dacára akár nagyszabású alkotások gyors és egyszerű színpadra állítására is vállalkozik az együttes. Pár éve a híres középkori Dániel-játék, 2024-ben az első fennmaradt opera, Peri Euridicéje szerepelt műsorán.

Bali János Liszt-díjas karnagy, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia címzetes tagja.

Időpont: november 28., 19.30

Helyszín: Magyar Zene Háza (Budapest, Olof Palme stny. 3, 1146)