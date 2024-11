Kiállításmegnyitó: A valóság határán – Regős István 70

A kiállítást megnyitja: Gulyás Gábor esztéta

Regős István képzőművész kiállítása

„Ember nélküli rideg tájban, néptelen urbánus közegben válunk voyeurré Regős István képeit szemlélve” – írja Kopin Katalin művészettörténész. A képzőművész szürrealista hangulatú, naiv-expresszív, abszurd-groteszk és pop-art elemeket ötvöz, historikus-eklektikus nosztalgiát idéz, de a metafizikus festészetből és mágikus realista képfelfogásból is merít. Művészete történelmi korokat, elmúlt időket jelenít meg egy-egy jellegzetes épület, városi részlet, közlekedési eszköz, jellemző használati tárgy vagy éppen művészettörténeti parafrázis (ún. „hommage” képek) megfestésével. Regős Istvánt azonban nem csak a kép síkja, a tradicionális táblaképfestészet érdekli, hanem elmozdul a harmadik dimenzió felé, az objektek világába is. Kollázsokat készít, különféle anyagokat, tárgyakat applikál képeire, de assemblage-okat és installációkat is alkot.

A 70. életévét idén betöltő Regős István a kelet-közép-európai művész pozíciójából szemléli a világot, alkotásain keresztül tárja elénk Kelet- és Nyugat-Európa értékeit és szellemiségét. A megjelenített tárgyak, motívumok szimbolikus jelentéssel bírnak, amelyek a művész szabad asszociációs képzettársításai révén sokszor egy abszurdba hajló világba vezetik a nézőt.

A kiállításmegnyitón való részvétel és a kiállítás megtekintése díjtalan.

Időpont: november 13., szerda 18.00

Helyszín: Hegyvidék Galéria (1126 Budapest Királyhágó tér 10.)

A tárlat megtekinthető 2024. november 14-től december 7-ig, keddtől péntekig 10.00–18.00, szombaton 10.00–14.00 között.