Lelkem színei - Tomozi Gizella festménykiállítása

Az eseményen közreműködik: Szigeti Eszter előadóművész és felvételről Varga Zoltán (†) zongoraművész.

Fotó: facebook

Tomozi Gizella: "A Pilis-hegység lábánál születtem 1948-ban, így gyermekkoromtól ez a csodálatos természet vett körül és meghatározta életem minden pillanatát. Festményeimen is igyekszem ezt az érzést visszaadni. Legfőbb üzenetük, hogy harmóniát, boldogságot, nyugalmat árasszanak. Amikor alkotok, a világ bezárul körülöttem és én az ecset hegyére költözöm. Ezért is ez kiállításaim címe: "Lelkem színei". Aranypaletta- és Aranycsillag díjakat is kaptam, mely minden elképzelésemet felülmúlta! Naponta számos pozitív visszajelzés, dicséret bűvöletében élek és már tudom, bármikor alkothatok egy újabb csodát, amikor elvonulok boldog kis világomba."

A belépés díjtalan!

Időpont: június 11. kedd 17.00 - 30. vasárnap 18.00

Helyszín: Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ (1143 Budapest, Stefánia út 34-36.)