Locsolóbál a Csángálló zenekarral és az Erdőfűvel

Az Erdőfű Magyarországon tevékenykedő táncházzenészek összefogásából jött létre. Tagjai mind elkötelezett hívei a Kárpát-medencei népzenei hagyomány hiteles előadásának, táncházakban és koncerthelyszíneken egyaránt. A zenei műhelynek is tekinthető kezdeményezés célja, hogy átfogó képet adjon a magyarlakta területek és a velünk együtt élő etnikumok vonós népzenéjének sokszínűségéről, az adott vidék vagy falu sajátosságait tartva szem előtt. Az együttes tagjai külön-külön is nagy tapasztalattal és tudással rendelkeznek a hangszeres népzene megszólaltatásában, a Kárpát-medencei népzene hiteles képviselői.

Fotó: Laszlo Kun aka coolturesnoobie

A Csángálló 2009-es indulása óta hosszú utat járt be, azóta már végigmuzsikálták Magyarországot és Európát is. Zenéltek a legnagyobb fesztiváloktól kezdve a legnevesebb koncerttermeken át egészen a legkisebb erdélyi és moldvai falvakig, ahonnan zenéjük gyökere is ered. Három nagylemez, valamint jó pár színházi és táncos előadás zenéje született már a Csángállók keze által. Muzsikájuk a hagyományos népzenékből táplálkozik, mely a zenekarra jellemző sajátos hangzással és nyitott gondolatisággal alkot egy újfajta zenei stílust. A végeredmény mégis egyfajta pszichedelikus élmény, mely köszönhető a dallamok húzásának és a kíséret valódi mélységének. Így zenéjük nem csak egy virtuóz buliesemény, hanem muzsikájuk eredetének tudatállapota is. A zenekar feladatának tekinti a csángó kultúra ápolását, ezért amikor teheti, útnak indul Gyimes és Moldva felé, hogy az ott szerzett élményeket átadhassa hallgatói számára.

Jegyár: az esemény napján 3000 forint

Időpont: április 1., 19.00

Helyszín: Fonó Budai Zeneház (1116 Budapest, Sztregova utca 3.)