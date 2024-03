"A nagyhét minden napján családi és gyermekprogramokkal, előadásokkal, ünnepváró játékokkal készülünk kicsiknek és nagyoknak!

Idén első alkalommal Újbudai Húsvét a B32-ben is! És hogy igazán emlékezetessé tegyük számodra ezt a napot, egyedi húsvéti szelfifotót is készítünk rólad, amit rögtön haza is vihetsz magaddal!

A B32 húsvéti programjai:

10.00 - 13.00 Húsvéti tojásfestés a hellobotanikával

10.00 - 12.00 Pecsétkészítő és print workshop a VISU slowdesignnal

10.00 - 11.00 MagicMan bűvész show

11.30 - 12.30 Varró Dániel és Molnár György zenés-irodalmi műsora

11.00 - 13.00 Húsvéti kincsvadászat a Bartók-negyedben

11.00 - 13.00 Húsvéti linzer díszítés

13.00 - 15.00 Tavaszi virágbox készítő workshop (regisztrációhoz kötött!)

13.00 - 15.00 Zsebpázsit - miniatűr virágoskert készítő workshop (regisztrációhoz kötött!)

15.00 - 16.00 Delta Produkció: MASZAT

A program teljes ideje alatt egyedi húsvéti szelfifotót készíthettek!"

A rendezvény ingyenes, de egyes programok regisztrációhoz kötöttek.

Részletek és regisztráció: https://b32kulturter.hu/esemeny/husvet-a-b32-ben/

Kapcsolat: [email protected]

Helyszín: B32 Galéria (Bartók Béla út 32, Budapest 1111, Magyarország)

Időpont: március 30., 10.00