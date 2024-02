Útibeszámolók: Amerikai magyarok – magyar amerikaiak

Előadó: Katona Csaba történész

Október 16. és november 19. között az ottani magyar közösségek meghívására egy hónapos előadókörúton vett részt az Amerikai Egyesült Államokban Katona Csaba, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet akkori tudományos munkatársa és Tar Ferenc, a Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium tanára. A két történész Washingtonban, New Yorkban, Bostonban, ismét New Yorkban, majd újra Washingtonban töltött el egy-egy hetet. Az út során több előadást tartottak, amelyek nagy érdeklődést váltottak ki. Az előadók igyekeztek elmélyedni az amerikai magyar közösségek életében is. Katona Csaba akkori élményei és azóta szerzett információi nyomán mutatja be az általa megismert magyar közösségeket.

Fotó: eotvos10.hu

Jegyár: 1 500 forint

Nyugdíjas/diák/pedagógusjegy: 1 125 forint, terézvárosi lakosoknak: 750 forint

Időpont: február 19., 18.30-19.30

Helyszín: Eötvös u 10 Budapest, 1067