Farsangi bál gyerekeknek a Lengyel Intézetben!

"Szeretettel és farsangi jelmezbe bújva várjuk legfiatalabb vendégeinket és kísérőiket most szombaton 15 és 17 óra között első idei rendezvényünkre.

Lesz táncoktatás (polonéz) is, játékos vetélkedők, farsangi divatbemutató és számos egyéb meglepetés.

A mulatság során nem utolsósorban lengyel barátra is szert lehet majd tenni, számos Magyarországon élő lengyel család legkisebb tagjai, lengyel-magyar vegyesházasságból származó gyerekek is nagy számban várhatók az eseményen.

A rendezvény szervezői az idén 85 éves budapesti Lengyel Intézet, a Lengyel Nagykövetség mellett működő Petőfi Sándor Lengyel Iskola, mely 2024-ben ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját, valamint Budapest II., IV., XI., XVII., XVIII., és XXII. kerületének Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatai.

Ajánlott korosztály: 3-10 éves

Figyelem! A jelmez ajánlott, de nem kötelező.

A bálon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött."

Kérjük, hogy részvételi szándékukat az alábbi e-mail címen jelezzék: spk_rodzice@hotmail.com

Időpont: január 12., 15.00

Helyszín: Lengyel Intézet (Budapest, Nagymező u. 15, 1065)