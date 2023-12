Ahol a madár se jár – Mesemondó baráti kör felnőtteknek

„Ismét meseszó tölti be a Hagyományok Házát! Önt is várjuk szeretettel, akár mesélne, akár kikapcsolódna, jó társaságban, jó történetekkel!

Fotó: Facebook

A Hagyományok Háza mesemondó tanfolyamán végzett első hallgatók kezdeményezésére több mint 15 éve létrehozott közösségi mesemondó alkalmat a Hagyományok Háza fogadta be. Így azóta havonta egy alkalommal a folyamatosan bővülő „beszélő közösség”, a Meseszó Egyesület és a Hagyományok Háza közös mesemondó estet szervez népmesetanfolyamunk régi és jelenlegi hallgatóinak önkéntes közreműködésével. Azokat a régi közösségi alkalmakat szeretnénk felidézni, ahol a falu jó szavú öregjei mesemondással szórakoztatták az összegyűlteket. Nyitva áll a kapu minden érdeklődő előtt, de szeretettel várjuk azokat is, akik nemcsak hallgatni szeretnék a meséket, hanem maguk is bekapcsolódnának a mesemondásba.”

Időpont. december 7.

Helyszín: Hagyományok Háza (1011 Budapest, Corvin tér 8.)