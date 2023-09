Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Millenárison

A gyermekeknek kialakított külön szekció, a Gyerek(b)irodalom a gyermekkönyvek és az olvasás népszerűsítése mellett színes programokkal várja a családosan kilátogatókat a Millenáris D épületében.

Fotó: Facebook

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál hagyományosan vendégül látja a világ legrangosabb íróit, költőit. Az idei fesztivál díszvendége a népszerű amerikai sci-fi író – John Scalzi, aki Budapest Főpolgármesterétől átveszi a Budapest Nagydíjat is.

Díszvendég országként idén Hollandia mutatkozik be. Az utóbbi évekre jellemző, hogy közép-európai viszonylatban is kiemelkedően magas számban jelentek meg holland könyvek magyar fordításban, ezt tükrözi a holland pavilon szlogenje is: “könyvek tengerén”. A Könyvfesztivál látogatói tucatnyi neves holland íróval, költővel, illusztrátorral találkozhatnak – köztük lesz Arnon Grunberg, író és újságíró, A betegség nélküli ember szerzője, Abram de Swaan, esszéíró, szociológus, Martin Michael Driessen író, színházi és opera rendező és Annamarie Bon, népszerű ifjúsági szerző. A díszvendég standon egymást követik majd a kerekasztal- és tematikus beszélgetések, felolvasások.

Időpont: szeptember 28. - október 1.

