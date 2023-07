Ünnepled a forint születésnapját a Pénzmúzeumban!

„Látogassatok el hozzánk 16 és 22 óra között és vegyetek részt minél több programon az este folyamán!

Fotó: Facebook

Egész este várjuk látogatóinkat!

– Minden látogatónk apró meglepetést kap.

– Minden 77. és 77 éves látogatónknak külön ajándékkal kedveskedünk.

– Extra meglepetéssel várjuk azon látogatóinkat, akik a forinttal egyidősek, tehát augusztus 1-jén töltik be 77. életévüket.

– Bélyeggyűjtő játékunk résztvevői és a 7+7 kérdéses kvízünket helyesen kitöltők sem távoznak tőlünk üres kézzel.

A Pénzmúzeum Panoráma Terasz augusztus 1-jén, 16 és 22 óra között ingyenesen, időpontfoglalás nélkül látogatható! 19 és 22 óra között Myra Monoka zenéjére élvezhetik a kilátást a vendégek.

Számos előadás várja az érdeklődőket:

• 16.00–22.00: Lépj be a gazdaság izgalmas világába a Beconomisttal! (Állandó kiállítás, V. csomópont),

• 16.00–22.00: Beszélgetés a monetáris politikáról – Kabdebó Ferenc (Állandó kiállítás, III. csomópont),

• 17.00: Kossuth forintjai – Garami Erika 10 perces numizmatikai előadása (Állandó kiállítás, II. csomópont),

• 18.00: A forint bevezetése – Garami Erika 10 perces numizmatikai előadása (Állandó kiállítás, II. csomópont),

• 19.00 és 20.00: Az Aranyvonat – Pelőcz Judit 10 perces numizmatikai előadása (Állandó kiállítás, II. csomópont),

• 19.00: Érdekességek a forint világából 1946-tól napjainkig előadás – Döme Márk (kávézó).

Izgalmas foglalkozásokkal is készülünk!

• 16.00–20.00: Forgasd meg, forgasd ki! – Kézműves-foglalkozás (Aula).

• 16.30–18.00 és 19.00–20.30: Fessünk együtt kreatívan! (Időszaki kiállítás) – Regisztrációhoz kötött foglalkozás, amire itt tudsz bejelentkezni: https://www.penzmuzeum.hu/aktualis/esemenyek/

• 18.00 és 20.00: Mit ér a pénzünk? – Kiscsoportos, interaktív foglalkozás játékos szimulációval – Megyesi Gabriella (Múzeumpedagógiai terem).

Az Aranyvonat legendája filmvetítés sem maradhat el ezen a napon, 16.30-kor, 19.00-kor és 21.00-kor lesz megtekinthető a Múzeumpedagógiai teremben.

A programjaink most is ingyenesek, időpontfoglalás nem szükséges ezen a napon.”

Időpont: augusztus 1., 16.00–22.00