Itt született az Országtorta: Levendula és Kert Cukrászda – Spicces Füge respektus!

Az idei év Országtortája a Spicces Füge respektus, Lakatos Pál cukrászmester alkotása, aki feleségével együtt dolgozik. Férj és feleség jó párost alkot, hiszen tavalyelőtt 3., 2022-ben 2. helyezést értek el a Kék kötény kincse és a Szabacsi rubato nevű tortáikkal. A sor folytatásaként idén övék az 1. díj a Spicces Füge respektussal, amelyet a Magyar Ízek Utcájában kóstolhatunk meg először a Várkert Bazárban, augusztus 19-én, majd országszerte elérhető lesz. A budapestieknek szerencséje van, mert ők Szigetszentmiklóson a Levendula és Kert Cukrászdában, a győztes torta szülőhelyén is fogyaszthatják. Mi is itt látogattuk meg Lakatos Pál cukrászmestert, és a helyszínen kaptunk ízelítőt abból, miért nyert a Spicces Füge respectus.

Lakatos Pál a Spicces Füge respektussal a szigetszentmiklósi cukrászdájában – Fotó: Fodor Erika

A Magyar Cukrász Ipartestület tizenhetedik „Magyarország Tortája” versenyén már az 1. helyet hozta el a Levendula és Kert Cukrászda tulajdonosa, Lakatos Pál cukrászmester, aki családjával együtt igazi lokálpatrióta.

„Eddig minden évben Szigetszentmiklóshoz köthető neveket adtam a tortáknak, amivel indultunk: a Kék kötény kincse is a miklósiakhoz mindazokkal a gyümölcsökkel készül, ami a kötényben van. A Szabacsi rubato is Szigetszentmiklósra utal, és a lakóhelyünk művészére. Ebben az évben ezt most egy kicsit felfüggesztettem, és ezúttal a mestereim iránti hálámat rejtettem el a névben is a respektus szóval.

Balra hátul a Kék kötény kincse, mellette jobbra hátul a Szabacsi rubato – Fotó: Fodor Erika

Lakatos Pál cukrászmesternek egy balatoni nyaraláson kóstolt fügefagyi adta az ihletet, amelyhez jól passzolt a karamell, amely amúgy is régi kedvence, ehhez jött még egy nagy találat: a tokaji aszúval való párosítás. A dolog olyan jól összejött, hogy az elmúlt 3 év versenyének táncrendje szerint a 2 évvel ezelőtti 3. helyezésből, a tavalyi 2. helyből idén a Levendula és Kert Cukrászdáé és Lakatoséké lett a győztes Országtorta! Kíváncsiak voltunk, hogy jövőre is neveznek-e?

Lakatos Pál: Most az 1. hely után egy picit pihenünk... Fotó: Fodor Erika

„Hova tovább? Egy első hely után mi várható? Talán más típusú versenyeken igen, de most egy kicsit lassítunk. Óriási a kereslet a cukrászdánkban az eddigi sikertortáinkból. Szeretnénk most a törzsvendégeinket és az egyre bővülő vendégkört maximálisan ellátni. Az utóbbi években nagyon aktív cukrász-innovatív életet éltünk. Van 3 gyerkőc, velük is szeretnénk egy kicsit aktívan lenni”– tudtuk meg Lakatos Páltól, aki feleségével és a csapattal együtt mindenkit szeretettel és mindenféle földi jóval vár Szigetszentmiklósra a Levendula és Kert Cukrászdába.

Mind a 3 helyezett Lakatos-torta mesés, de minket a házi krémesük is levett a lábunkról.

Spicces Füge respectus: –32 fokon kell sokkolni, hogy ideális legyen! Fotó: Fodor Erika

Ország tortája 2023. – Spicces Füge Respectus

A torta egy mandulalisztes vajas joconde felvertből, lágy sóskaramellás moussekrémből és diós-karamellás ropogósból épül fel, mely kakaóbabtöretet is tartalmaz. A tokaji aszús, meggyes fügezselé és az akácmézes tejcsokoládé tükörzselé teszik igazán különlegessé ezt az ízvilágot, melyet az akácmézes fehér csokis ganache és a diós sablékorong koronáz meg. A torta nevében a „spicces” jelző a fügezselé bortartalmára utal, a „respektus” szó pedig azt a tiszteletet és hálát jelzi, amit az alkotó érez tanítói és mesterei iránt. A tortát gyermekek is fogyaszthatják, mivel a készítés technológiája során az alkohol elforralódik a süteményből.