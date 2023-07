Ellenállhatatlan chiás gyümölcskrém: kánikulában ez a legtutibb választás

Amíg nem csitul a kánikula, és a hőmérsékelt nem nagyon esik 35 fok alá árnyékban sem, addig előnyben a hideg főételek, italok és desszertek. Édes falatok készítéséhez kedvez most a hatalmas gyümölcsorgia – még akkor is, ha mind csillagászati áron van. Az a jó, hogy a gyümölcsjoghurthoz nem kell nagy mennyiség, elég ha 1-1 darabot vagy 10 dkg-nyit veszünk 2-3 féléből, az is tökéletesen változatos. Szóval csináljunk gyümölcskrémjoghurtot - aki mindent ehet, görög joghurtból, aki mentesen táplálkozik, az chiamag és növényi tej felhasználásával!

Állati vagy növényi tejest? Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló 2 személyre

1 nagy pohár görög joghurt vagy 2 evőkanál chiamag+fél liter növényi tej

2 szem barack (sárga vagy őszi)

10-20 dkg feketeszeder, málna vagy magozott cseresznye, meggy

cukor, méz vagy eritrit – ízlés szerint (elég lehet a gyümölcs cukortartalma is)

Joghurt, chiajoghurt, gyümölcskrémezett és sima változatban Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

Görög joghurtból

A hűtőből jó hidegen elővett joghurtot két részre osztjuk. Az egyik felébe beleturmixoljuk a színes gyümölcsöt (málna vagy szeder). Két tetszőleges formájú, zárható tetejű kis üveget választunk. Egyesével megtöltjük a következőképp: az aljára beleöntjük a színes joghurt felét, majd a felszeletelt barack felével takarjuk. Erre jön a fehéren hagyott joghurt fele, majd megint barackszelet, azután a színes joghurt, aminek a tetejére vagy darabos szeder vagy kókuszreszelék, mandula-mogyorótöret, bármi, amit szeretünk ropogtatni.

Gyümölcskrémjoghurt - saját ízlés szerint Fotó: Fodor Erika

Chiajoghurtból

Ehhez kicsit elő kell készülni, mert a növényi tejbe belekevert chiamagot 4-3 órával előtte hűtőbe kell tenni, és időről időre megkevergetni, hogy csomómentes legyen. Ha kész a chiajoghurt, a többit ugyanúgy csináljuk, mintha görög joghurtot használnánk.

Chia-gyümölcskrémjoghurt Fotó: Fodor Erika

Ízesítés

Ha nem elegendően édesek a gyümölcsök, akkor a joghurtot külön édesítsük azzal és annyival, ami nekünk pont jó!