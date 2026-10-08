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Ezekben a szakmákban bukkan fel leggyakrabban a hűtlenség

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Egy munkahelyi kapcsolat könnyen átléphet egy határt, főleg ha a kollégák hosszú órákat töltenek együtt. A megcsalás eseteit vizsgáló magánnyomozó több ezer ügy tapasztalata alapján öt olyan szakmát nevezett meg, ahol gyakori a hűtlenség.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.10.08. 11:40
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A megcsalás sokszor éppen ott kezdődik, ahol az emberek a legtöbb időt töltik egymás mellett. Paul Evans magánnyomozó több ezer hűtlenségi ügyön dolgozott, és azt tapasztalta, hogy bizonyos szakmák újra és újra felbukkannak.

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A megcsalás eseteit vizsgáló magánnyomozó ezt az öt szakmát emelte ki.
Fotó: MI generált illusztráció

Megcsalás: öt szakma, amely gyakran előkerült a nyomozásokban

Az ötödik helyre az informatikai területen dolgozók kerültek. Evans szerint náluk a folyamatos technológiai jelenlét megkönnyítheti a titkos beszélgetések elrejtését, miközben a sok képernyő előtt töltött idő sem feltétlenül kelt gyanút.

A negyedik helyen az értékesítők állnak. A magánnyomozó olyan eseteket is vizsgált, amikor munkájuk miatt országszerte utazó értékesítők kollégákkal vagy szállodákban megismert emberekkel csalták meg a párjukat.

A légiutas-kísérők kerültek a harmadik helyre. Evans szerint a távolság, a szabadság és az utazással járó környezet könnyebben elmoshatja a határokat. Egy házas légiutas-kísérőről például kiderült, hogy hónapokon át ugyanazokban a szállodákban találkozott egy másik légitársaság pilótájával.

megcsalás
Fotó: MI generált illusztráció

A hosszú műszakok is közelebb hozhatják a kollégákat

A második helyen a telefonos ügyfélszolgálatok dolgozói szerepelnek. Evans szerint a nagy nyomás és a hosszú, egymás mellett töltött órák miatt szoros kapcsolatok alakulhatnak ki, amelyek egyes esetekben túlléphetik a barátság határát.

Az első helyre az egészségügyi dolgozók kerültek. A magánnyomozó egy éven át tartó vizsgálatai alapján azt mondta, hogy az általuk kezelt megcsalási ügyek között ez a szakmai terület fordult elő a leggyakrabban.

Evans arra is felhívta a figyelmet, hogy egyes hűtlen partnerek megosztott naptárbejegyzésekkel próbálják leplezni a találkozóikat. Olyan fedőszavakat használhatnak, mint a „csapatebéd” vagy az „ügyfélhívás”, miközben a bejegyzés mögött valójában más program áll.

 

Forrás: Charlie Sawyer, I’m a private detective — these are the professions most likely to cheat, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/28/im-a-private-detective-these-are-the-professions-most-likely-to-cheat-29660800/

 

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