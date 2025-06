Megsúgták az égiek: 3 csillagjegy elengedi a múltat, ők végre új életet kezdhetnek

Június 22. után három csillagjegy végre elengedi a múlt terheit és előrelép. A fejlődés ott kezdődik, amikor őszintén szembenézünk azzal, mi az, amit értékesnek tartunk, és mi az, amire már nincs szükség. A Hold és a Vénusz együttállásakor mély felismeréseink születnek, három csillagjegy számára ez a bolygóállás valódi előrelépést hoz.

Téged is érint a változás? / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ikrek

A fejlődés esetedben azt jelenti, hogy megérted az összefüggést az önértékelésed és a pénzügyi lehetőségekhez való hozzáállásod között. Most látni fogod, hogy az előre átgondolt terveid jó irányba vezettek. Az apró lépések segítenek abban, hogy később nagyobb eredményeket érj el. Ez a nap emlékeztet arra, hogy amit szeretnél, az elérhető, ha felismered saját értékeidet és ennek megfelelően cselekszel. A fejlődés elindul, és te már jó úton jársz.

Rák

Lehet, hogy észre sem veszed, de most különösen jól tudsz kommunikálni. A Hold és a Vénusz együttállása felerősíti az intuíciódat és az érzelmi kifejezőképességedet. Most már tisztán látod, mire van szükséged az életben, és ez az első lépés ahhoz, hogy megvalósítsd azt, amit szeretnél elérni. Sok érzelmi gyógyulás zajlik most benned és körülötted. Azzal, hogy most jól tudod megfogalmazni az érzéseidet, új lehetőségek nyílnak meg előtted, és hamarosan valódi előrelépést tapasztalsz. Csak így tovább!

Nyilas

Ez a tranzit erősíti a barátságaidat. Az előrelépés most az emberi kapcsolatokon keresztül történik – legyen szó szerelemről, munkáról vagy barátságról. A napokban úgy érezheted, hogy a múlt csalódásai végre a hátad mögött maradhatnak, és készen állsz a továbblépésre. Ez akár megbocsátást is jelenthet – másoknak és saját magadnak is. A Hold–Vénusz-együttállás segít abban, hogy megbízz az ösztöneidben. Amikor hiszel magadban, könnyebb elengedni a régi fájdalmakat!