Mérleg jegyébe lép a Hold: ezeknek a csillagjegyeknek fog kedvezni

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold a vidám Mérlegben jár, és nagyon kedvező hatással van önre: jókedvet, szépséget hoz a napba. Most bármibe is kezd, azt gördülékenyen és simán teszi. Ehhez persze az is kell, hogy tudjon kompromisszumot hozni.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma egy olyan helyzet adódhat, amikor két kevésbé jó megoldás közül kell választania, mivel egyszerre nem tud mindennek megfelelni. Mindez persze sérti az önérzetét, hiszen nem szereti a félmunkát, de nem kell aggódni, mert hamarosan helyrebillen ön körül minden.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A munkahelyén sok kihívás vár önre; ahogy az már lenni szokott mostanában. Ön megint nagyon gyorsan tud reagálni és alkalmazkodni, ami nagy előnyhöz juttatja. Vegye kézbe az irányítást!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Váratlan helyzettel, kényes és különleges empátiát igénylő feladattal szembesül ma. Ehhez nem kis mértékben szüksége lesz a pszichológiai tapasztalataira, az emberismeretére is. Ne alkosson túl hamar véleményt!