Így spórolt óriásit egy egyedülálló anya – minden fillér számít!

Egy brit négygyermekes anyuka hatalmas sikert aratott a TikTokon, miután megosztotta, hogyan tud évente ezreket spórolni egyetlen nagybevásárlással, írja a The Sun. A @mummybudgets néven ismert nő egy évre előre vásárol be a háztartásába, így jelentősen csökkenti heti költéseit, ami szerinte így körülbelül 50 font körül mozog, tehát nagyjából mindössze 23 ezer forint.

A videóban elmondta, hogy előnyben részesíti az akciós termékeket, és általában a Sainsbury’s üzletláncnál intézi a bevásárlásait. Bár a konkrét termékek nem feltétlenül ismerősek a magyar olvasók számára, a módszere annál inkább: az anyuka mindenből hosszú távra vásárol – az alapélelmiszerektől kezdve a tisztálkodási szerekig –, ezzel nemcsak pénzt, de időt is spórol magának.

A bevásárlása körülbelül 300 fontba került (azaz kb. 135 ezer forintba), ám ez a készlet 3-12 hónapra elegendő, így éves szinten több ezer fontot spórol meg vele. A nő szerint a kulcs a tervezés, a tudatosság és a leárazások kihasználása. A videója több mint 250 ezer megtekintést gyűjtött össze a TikTokon, rengetegen dicsérték praktikáit. Volt, aki kommentben írta:

„Ez a spájz fantasztikus! Én is most próbálok hasonlót kialakítani.

A történet kiváló példa arra, hogy megfelelő szervezéssel és tudatossággal egy többgyermekes család is jelentős összegeket takaríthat meg, akár egy drága országban is. Magyar háztartásoknak is érdemes lehet átgondolni a havi vagy akár negyedéves előre tervezett bevásárlások lehetőségét, hiszen rengeteget spórolhatnak erőlködés nélkül.