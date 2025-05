Életet menthet: csecsemő-elsősegély tanfolyam és baba-mama klub indul a magánkórházban

A Liv Duna Medical Centernél az elmúlt négy évben több mint 4000 újszülött jött világra. Az intézmény igény szerint a várandósságtól a szülésen át egészen a gyermekorvosi ellátásig végigkíséri a családokat a babavárás útján.

„Az interneten szerzett információk sok esetben félrevezetők lehetnek, ezért döntöttünk úgy, hogy hiteles, közvetlen és személyes támogatást szeretnénk nyújtani a kismamák számára. A legtöbb bizonytalanság a szoptatás, táplálás, biztonságos alvás és vészhelyzeti teendők kapcsán merül fel, ezért ezek a témák hangsúlyosan jelennek meg a klub programjában” – mondta a Liv Duna Medical Center projektvezetője. Hozzátette: a baba-mama klub célja, hogy családias hangulatban, kötetlen beszélgetések keretében segítse a szoptatással kapcsolatos információk átadását és közösségi élményt is kínáljon. A résztvevők nyílt, őszinte párbeszédet folytathatnak egymással és szakértőkkel, hiszen fontos, hogy a szülők ne maradjanak egyedül kérdéseikkel – különösen a szülést követő időszakban.

Fotó: Liv Duna Medical Center

A baba-mama klub 4 órás foglalkozásain tapasztalt szoptatási tanácsadó segít eligazodni az anyatejes táplálás, valamint a hozzátáplálás gyakorlati kérdéseiben. A szakemberek egyéni problémák esetén is támogatást nyújtanak. A foglalkozásokon gyermekorvos is részt vesz, akivel különféle tünetekről, betegségekről és kezelési lehetőségekről beszélgethetnek az édesanyák. A klub idei tematikája olyan kiemelten fontos témákat is érint, mint a babák érzékszervi fejlődésének támogatása játékokon keresztül, a szülő-gyermek közötti kommunikáció, a mozgásfejlesztés tornagyakorlatokkal, valamint a gyermekneveléssel járó stressz kezelése és a szülők mentális jóllétének támogatása. Az intézmény a résztvevők számára zárt online csoportot is létrehoz, ahol további segítséget nyújtanak, valamint az elhangzott ismereteket írásos formában is megosztják.

Fotó: Liv Duna Medical Center

„Minden szülő egyik legnagyobb félelme, hogy mi történik akkor, ha a légzésfigyelő beriaszt vagy hirtelen légzésleállás következik be. Ilyen esetekben minden perc számít, ezért létfontosságú, hogy a szülők felkészültek legyenek a váratlan helyzetekre. A Liv Duna Medical Center ezért eleinte havi egy alkalommal csecsemő-elsősegély tanfolyamot indít leendő édesanyák és édesapák számára, de ahogy nő az érdeklődés, úgy fogunk újabb alkalmakat meghirdetni.” – tette hozzá a projektvezető.