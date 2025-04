Napi horoszkóp: elképesztő feszültséget hoz ennek a csillagjegynek a vasárnapi Mars-Plútó fényszög

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Az újhold vénuszi jegyben, a Bikában van. A te uralkodó bolygód is a Vénusz, így ez most neked egy nagyon erős hatás. Nagyon jó kezdetek elindítója a mai nap, és egy különleges élményben is részed lehet.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)

A Bika a te szemben álló jegyed, ami az asztrológiában nagyon kiemelt jelentőségű – megmutatja a fejlődés lehetőségeit. Olyan élményeid lehetnek, amik komoly inspirációt adnak, rácsodálkozol, hogy másképp is lehet, mint ahogy te csinálod, de ez egy teljesen pozitív élmény lesz. Sokat tanulsz belőle, ami pedig a te bölcsességed jele.

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)

A család a legfontosabb a számodra, de nem mindig tudsz megfelelni az elvárásaiknak. A rázós fényszögek szerint most sem. Ne engedd elfajulni a dolgokat! Nem szabad összeveszned egyetlen rokonoddal sem. A párodat is kíméld! Mielőtt végképp elvesztenéd a türelmedet, vonulj el egyedül!

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)

Egy témában kicsit eltévedve érzed magad. Nem tudod, merre van előre. Hab a tortán egy agresszív ember, aki sürget, vagy idegesítően nyomul. Ezt a mai napot engedd el, és főleg ne akarj irányítani most.

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

A vasárnapi Mars-Plútó fényszög feszültségét már napokkal előbb érzékelheted, és ahogy gyűlik benned a stressz, időzített bombává válhatsz. A megelőzés lenne a legjobb, de ha már késő, akkor egyetlen dolgot tehetsz: emlékeztesd magad arra, hogy most elsődlegesen a te érdeked a béke megőrzése!

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)

Jó neked, mert te kimaradsz abból a féltékenykedésből és stresszből, amit a Mars és a Plútó fényszöge szimbolizál. Ennek ellenére bajban vagy, mert nehéz eldönteni, hogy mivel segíthetsz a környezetednek, szeretteidnek: ha belefolysz, beleszólsz, vagy ha kimaradsz - írja az Astronet.