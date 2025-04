Figyeld a szavait: 3 jel, ami leleplezi a mérgező embert

Hogyan ismerhetjük fel a toxikus, mérgező embereket, akik személyes kapcsolatunkat rombolják? Az ilyen emberek közelsége rossz hatással van a mentális egészségünkre, leszívják az energiánkat. Hosszú távon nagyon káros lehet ilyen emberrel együtt lenni. Szerencsére a több könyvet is jegyző Erin Leonard gyakorló pszichoterapeuta a Hogyan lehet túljárni a nárcisztikusok eszén: Az érzelmi intelligencia használata az irányítás visszaszerzéséhez otthon, a munkahelyen és az életben (How to Outsmart a Narcissist: Use Emotional Intelligence to Regain Control at Home, at Work, and in Life) című új kötetében elárulja, mi az a 3 jel, ami beszélgetés közben leleplezi a mérgező embereket.

Most kiderül a titok, hogyan ismerjük fel a toxikus embereket (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

1. Nem hallgat meg

Ha egy beszélgetés keretein belül a másik személy nem szól hozzá az álláspontodhoz, hanem rögtön elkezdi a saját véleményét mondani, akkor nem működik a kommunikáció. Ha az egyik fél meg van győződve róla, hogy csak a saját véleménye és szempontja a fontos vagy az igaz, akkor az az ember mérgező személy lehet. A kommunikációban nem szabad figyelmen kívül hagyni a másikat, ha a társad megpróbál elnyomni beszélgetés közben, akkor érdemes gyanakodni, hogy mérgező emberrel van dolgod.

2. Párhuzamos kommunikáció

Hasonlóképpen az előzőhöz, káros hatással járhat az is, ha az egyik fél direkt elbeszél a másik mellett. A párhuzamos kommunikáció így mutatható be: mesélek a nyaralásomról a munkatársamnak, majd ő is elmeséli a vakációját, anélkül, hogy hozzászólna az én történetemhez vagy kérdéseket tenne fel azzal kapcsolatban. Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy a munkatársamat nem érdekelte, amit én szeretem volna mondani, számára ez csak ugródeszka volt a saját történetéhez.

3. Tiszteletlen véleményeltérés

Ahány ember, annyi nézőpont. A véleményeltérések természetes dolgok, ezeket tisztelettel és nyitottsággal kell fogadni. A mérgező ember onnan ismerhető fel, hogy tiszteletlenül és támadóan viszonyul az ellenvéleményekhez. Ha nem értesz velük egyet, akkor szerintük nincs igazad és rossz ember vagy. Ez a hozzáállás érzelmileg negatív következményekkel járhat számodra, hiszen egy egyszerű nézeteltérés könnyen személyes támadásokig fokozódhat.