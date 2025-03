A Hold ma reggel belép a Bakba: ennek a csillagjegynek döbbenetes élményben lesz része

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Sikerül valakinek megdöbbentenie szombaton délelőtt. Nem érti, mit nem ért. Amennyiben sikerül felülemelkednie ezen, békés nap jön. A bolygók szerint töltsön minél több időt a szabadban, legalább kiránduljon vagy sétáljon egy nagyot! Ki lesz cserélve, amikor haza ér!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A legfontosabb, hogy ne akarjon elsőre megítélni semmilyen helyzeteket. Legyen meg önben a kétkedés, hogy nem lát mindent teljes egészében. Különösen akkor legyen óvatos, ha valaki láthatóan nagyon meg akarja győzni valamiről. A Bak Hold kedvez önnek.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton nagyon érdekes beszélgetésekre, eszmecserékre számíthat. Az is lehetséges, hogy megnéz egy olyan filmet, vagy olvas egy cikket, ami alaposan elgondolkodtatja. Izgalmas összefüggésekre láthat rá! Ez nagyon jó, mert önnek folyamatosan szüksége van a szellemi táplálékra.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Bak Hold nagyon szép napot jelez önnek. Egyébként is nagyon ügyesen menedzseli a kapcsolatait, de most még inkább vonzódnak önhöz az emberek, és szívesen töltik önnel az időt. Azért ne hagyja, hogy túlzásba essenek: önnek is kell énidő!