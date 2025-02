Mi a horoszkópod? Ennek a csillagjegynek Valentin-napon szintet fog lépni a kapcsolata

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Valentin-napkor a Hold a Szűz jegyében jár, és ez nagyon harmonikussá teszi a napját és az estéjét is. Erre ráerősít, hogy a Mars kedvező fényszöget dob rá, így garantált a jó hangulat és a szenvedély is.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Pénteken Valentin-napon föld-elemű jegyben jár a Hold, és ez nagyon kedvező önnek. Viszont a Merkúr belép a Halakba, ami bőbeszédűséget hoz. Ma este jó beszélgetéseik lesznek. Ha szingli, akkor egy flörtöt hoz a péntek este.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Valentin-napon a Hold és a Jupiter kvadrát fényszöge hozhat túlzásokat, ráadásul ma lép a Merkúr a Halakba, ami pedig bőbeszédűséget, vagy túlzottan nosztalgikus hangulatot hoz. Próbáljon meg tekintettel lenni a hallgatóságára is, és néha tartson szünetet a mondandójában.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken a Merkúr víz-elemű jegybe lép, ami nagyon kedvez önnek. Szuper ötletei, meglátásai lesznek. Most egy élmény önnel a beszélgetés, együttlét. Viszont túlzásokra hajlamosíthatja a Jupiter, szóval figyeljen rá, hogy ne beszéljen túl sokat.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Valentin-nap igazán romantikus lesz önnek, és nagyon jól telik az este, ha szerveznek valamilyen közös programot. A Merkúr belép a Halakba, és igazán kreatívvá, ötletessé teszi. Az Uránusz jelzi, hogy valamilyen meglepetésben is része lehet.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken, Valentin-napján a Hold a Szűz jegyében van, ami önnek nagyon kedvez. Ez a Hold ráadásul kap egy kedvező fényszöget a Marstól, és ez nemcsak érzelmessé, hanem nagyon szenvedélyessé is teszi az estét. Mindenképpen csináljon valamilyen programot a párjával. Ha szingli vagy, ma beléphet az életébe a szerelem.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Önnek minden bizonnyal nagyon fontos a Valentin-nap, és az ilyenkor szokásos és elvárt gesztusok. Készüljön ön is valamilyen meglepetéssel a másiknak. Egy finom vacsora a megfelelő körítéssel jó lehet. Önnek szuper ízlése van, most is ki tud találni valami szépet.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Lehet, hogy nem mutatja ki, de a szíve mélyén igazi romantikus. Tegye félre a Valentin-nappal kapcsolatos előítéleteit! Ez egy újabb alkalom arra, hogy kimutathassa a szeretetét. Lepje meg például egy finom vacsorával a párját! A Mars kedvező fényszöge önre különösen erősen hat.