Egy csillagjegy ma letaglózó dologgal szembesül a munkahelyén, de ne hibáztassa magát!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön napközben a Hold még az Oroszlánban jár, ami szintén tűz-elemű, akárcsak ön. Ez még jó is lehetne önnek, csak az a fényszög, amit az Uránusztól kap, hozhat váratlan fordulatokat, amik feszültté teszik. Persze a cél, mint mindig, most is, hogy megússza kirohanások nélkül.

Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A mai nap hoz jócskán feladatokat, de szerencsére ön tele lesz energiával, így már a nap elején érdemes alaposan belehúznia és elvégezni annyi munkát, amennyit csak lehet. Készen kell állnia arra, ha váratlanul beesik valamilyen plusz teendő is a tervezetten felül, merthogy ez ma több, mint valószínű.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön azt kellene elkerülnie, hogy belefeszüljön a dolgokba. Nyugodtan legyen egy kicsit belelazulósabb és könnyedebb a szokásosnál. Hagyja, hogy sodorják az események és ne akarjon irányítani mindent, ami ön körül történik.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön egy váratlan hír felkavarhatja az érzelmeit, de talán olyan helyzetben lehet, hogy nem lenne okos, ha mindenki látná, mit vált ez ki önből, talán azért, mert egy kollégával, vagy munkahelyi eseménnyel kapcsolatos a dolog. Szóval vegye elő a pókerarcát!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön ne akarjon semmit se előre eldönteni - ez lenne a legfontosabb. Akkor jár jól ugyanis, ha nem zárkózik el semmi elől. Legyen nyitott az új ötletekre, mert könnyen lehet, hogy valaki egy olyan ajánlattal keresi meg, amely nem csak kecsegtetően hangzik, hanem valóban jó lehetőség.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ahhoz, hogy egy dolgot végre átlendítsen a holtponton, némi merészségre is szüksége lehet, de ha valamit igazán akar, bizony ki kell mozdulni érte a komfortzónából. Mindezek miatt viszont lesz, aki nem vág ehhez jó képet… erre is számítania kell.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha valaki a környezetében nagyon önzően viselkedik, azt általában ön nagyon negatívan viseli, ami érthető, hiszen ön az, aki gyakran más helyett is vállalja a feladatokat. Ma különösen rosszul viseli az ilyenfajta viselkedést, így lehet egy vitája emiatt.