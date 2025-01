Figyelmeztet az univerzum: ez a csillagjegy félrelép, kapcsolatok mennek gajra

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden a Hold jegyváltása nagyon jókor jön önnek, kell is a lendület, mert lesz néhány kihívást jelentő feladat. Remekül helytáll, csak ne hagyja, hogy bárki is manipulálja. Lesznek próbálkozások valaki részéről...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az uralkodó bolygója, a Vénusz a Halak jegyében van, és emiatt most igazán vágyik a romantikára, megerősítésekre, pozitív visszajelzésekre. Remélhetőleg megkapja ezt a párjától, mert most még arra is hajlamos, hogy esetleg máshol keresse azt, ami otthonról hiányzik...

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Uralkodó bolygója, a Merkúr a Bak jegyében jár, és ez nagyon összeszedetté teszi, amire szüksége is lesz kedden. A Plútó és a Hold fényszöge ráadásul hozhat egy olyan helyzetet, amit csak kívülről néz, de így is eléggé megdöbbenti a dolog.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold kilép a jegyéből, de ez nem akkora gond, így legalább nem érinti közvetlenül a Plútó nehéz fényszöge. Azért csak óvatosan, mert jelezhet alaptalan féltékenységet, az ön irányából, vagy önre irányulóan is.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold belép a jegyébe, és kedvezőtlen fényszöget kap a Plútótól. A kisajátító magatartás, vagy a túlzott rivalizálás nem tesz jót a párkapcsolatnak... Vegye észre, hogy nem kell mindenben nyernie, és ne is menjen bele méltatlan versengésbe.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A kedd megnyugvást hozhat egy régóta elhúzódó ügyben. Valamilyen korábbi kérdésére, gyanúra is végre választ kaphat, aminek ennek fényében mérlegelve dönthet. Ha így van, nem érdemes halogatni tovább a döntést.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Egy pletykálkodó szomszéd, vagy kolléga okoz kellemetlenséget. Ne vegye túl komolyan a dolgot, az illető saját magát járatja le, anélkül hogy ön bármit is szólna… Természetesen azért nyugodtan visszautasíthatja az alaptalan vádakat!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A mai nap kulcsszava az önkontroll lesz: csak akkor érhet el sikereket, ha képes fékezni magát egy bosszantó helyzetben. Akkor viszont minden a lehető legjobban alakul. Szóval most igazán érdemes lesz önuralmat gyakorolni.