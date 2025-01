Ezek az év legjobban várt filmjei

Legenda a vásznon

Az amerikai életrajzi dráma Bob Dylan életének és művészetének részleteit tárja elénk, amiből megismerhetjük a legendás zenész karrierjének legfontosabb állomásait. A Sehol se otthon címet viselő alkotás ismert dalokat és koncerteket is megidéz, mindezek által pedig egy egész korszak elevenedik meg előttünk. Örök dalok, szerelem, egy kivételes életút részletei és zene minden mennyiségben.

Bemutató: február 6.

A nagy visszatérés

A romantikus kedvenc több mint 10 év elteltével tér vissza: Bridget ismét magányos, négy éve megözvegyült és egyedül neveli gyermekeit, ami még baráti segítséggel sem könnyű feladat. Hogy összeszedje magát, visszatér a munka és a randik világába. A Bridget Jones: Bolondulásig egyszerre szól az özvegység, az anyaság, a munka és a szerelem nehézségeiről.

Bemutató: február 13.

Klasszikus új köntösben

Fotó: THE WALT DISNEY COMPANY - WALT D

A Disney 1937-es alkotása 2025-ben látványos élőszereplős és zenés újrafeldolgozásban kerül a nézők elé, hogy egy kis varázslatot csempésszen a hétköznapokba. A Hófehérke az eredeti film szellemiségét őrizve vonultatja fel a jól ismert szereplőket, hogy visszarepülhessünk Szende, Tudor, Kuka, Morgó, Vidor, Szende és Hapci, valamint Hófehérke és a gonosz mostoha időtlen történetéhez.

Bemutató: március 20.

Az utolsó küldetés

Fotó: Paramount Pictures and Skydance

8. és minden bizonnyal utolsó alkalommal lehet részünk Ethan Hunt nem mindennapi kalandjaiban, azaz egy utolsó lehetetlen küldetésben. A Mission: Impossible - A végső leszámolás garantálja az izgalmas perceket, és nekünk csupán annyi a dolgunk, hogy a mintegy 2 éve várt folytatás képkockáiban elmerüljünk.

Bemutató: május 22.

Izgalmak a pályán

Fotó: JLPPA / Bestimage

Az F1, ahogy a film címe is mutatja egy Forma-1-es sztori: a visszavonult autóversenyző újra a pályára lép, hogy szárnyai alá vegye és mentorálja fiatal és tehetséges csapattársát. A történet nemcsak a ringben, de azon kívül is fontos szerepet kap, a két férfi kapcsolata pedig a szakmai kihívásokon túl személyes szálakkal is bonyolódik.

Bemutató: június 26.

23 év után folytatják

Igazi visszatérő a Nem férek a bőrödbe 2 címet viselő mozi, ami több mint két évtized után kap folytatást. Ezúttal egy igazi többgenerációs vígjátékba csöppenhetünk, ahol a szülőséggel, nagyszülőséggel és mozaikcsaláddal járó nehézségek kerülnek a fókuszba, némi testcserével bonyolítva. A nyári debütálás előtt érdemes feleleveníteni az emlékeket, vagyis újranézni a 2003-as filmet.

Bemutató: augusztus 8.