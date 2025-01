Kétségtelen, hogy nem csak horoszkópunk, nem csak az univerzum hat a világunkra, a mindennapjainkra, de az időjárás és az évszakok váltakozása is. A nyár, a napsütés, a világosság optimizmussal és könnyedséggel tölt el minket, míg télen, amikor bizony a világos órák száma is jelentősen megcsappan, mi is hajlamosabbak vagyunk jobban befelé fordulni és borongósabban szemlélni a körülöttünk lévő világot vagy a minket érintő eseményeket. Ezt a borongósságot 2025 elején három csillagjegy kiváltképp megtapasztalja. Most eláruljuk, kik is ők.

3 csillagjegy sokkal borongósabban látja majd a világot ezen a télen, mint általában Fotó: Pexels

Csillagjegyek, akikre rátelepedik a tél sötétsége 2025 elején

Bika

Makacs és határozott, aki nem szereti, ha a komfortzónáján kívül kell teljesítenie. Épp emiatt óhatatlanul is vitába keveredik azokkal, akik túl sokat követelnek tőle, és akik járatlan terepre kényszerítenék. A télen ön is szeret bekuckózni, ráadásul ahogy telik az idő, úgy érzi egyre jobban magát a négy fal nyújtotta biztonságban. Sajnos azonban egy idő után ismét ki kell mozdulni, ami feszültséggel tölti el, és ez komolyabb harcokhoz vezethet azokkal, akik megkérdőjelezik a módszereit, a világképét, vagy úgy alapvetően az egész működése helyességét. Félő, hogy robbanni fog!