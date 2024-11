A Bika telihold sok vitát, konfliktust hozhat ma ezeknek a csillagjegyeknek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az energia és lelkesedés, amellyel ön bele tudja magát vetni a dolgokba, szinte minden esetben garancia arra, hogy a dolgok végül jól sülnek el – így van ez a mai napon is. Ezt most megkoronázza a Bika telihold, ami nemcsak feszültséget hoz, hanem áttörést is valamiben.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Bika telihold sok vitát, ellentétet generálhat. Most különösen fontos, hogy mindenre a lehető leghiggadtabban reagáljon le, mert bőven lesznek provokáló hatások. Amint elmúlnak a viharfelhők, ismét kitisztul az ég…

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Gyűjtsön erőt, hogy el tudja viselni azokat az embereket, akik folyton öntől várják a megoldást. Ők is pontosan tudják, mit kellene tenni, de lusták, és úgy gondolják, könnyebb önre hagyni. Igaza van, most mégis jobb lenne, ha nem robbanna fel, és nem bántana meg senkit.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Bika telihold sok konfliktust hozhat, most mégis legyen óvatos a panaszkodással. A kimondott szónak teremtő ereje van. Része lehet ma néhány ellentmondásos találkozásban. Számítson rá, hogy lesz, amelyik vonzza, és lesz, amelyik taszítja!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Sok ötlete lehet. Először szedje össze, hogy pontosan mi minden lelkesíti! Utána jöhet a prioritás felállítása. Ezzel párhuzamosan sajnos egy barátság nehéz időszakon megy keresztül. Vagy el fognak távolodni egymástól, vagy ellentétes véleményen lesznek.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az otthon békéjének megóvása a legnagyobb kihívás önnek. Pénteken a családból valaki folyton kihozza a sodrából. A legjobb ellenszer, ha semmit sem vesz személye elleni támadásnak. Feltételezze, vagy bátran kérdezze meg, hogy a másik segíteni akar-e! Fokozatosan javul a helyzet...

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Bár talán még nem látja, de ma több ügye is átbillen a holtponton a Bika telihold idején. És igencsak eseménydúsnak ígérkezik a következő hét is, amit nem fog bánni. Amennyiben az utóbbi hetekben nem látott kellően látványos eredményeket, akkor örülhet, mert ennek végre vége.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Fejtörést okozhatnak családi és munkahelyi ügyek, és a hideg sem tesz jót. Melegítse fel magát forró itallal! Az otthon melege is jót tesz. Pihenjen ma és a hétvégén, mert a mai teliholdon kívül is lesz néhány kemény bolygószembenállás, amire nem árt mentálisan felkészülni.