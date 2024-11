A Bika jegyébe lép a Hold, erre számíthatnak ma a csillagjegyek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön már a Bika jegyébe lép a Hold, ami egy picit belassít, és ez jó hír. Kedvezőtlen fényszögeket kap viszont többet is, például a Plútótól. Ön egyébként nem egy féltékeny alkat, de most azt veszi észre, hogy valaki emiatt irritálja.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Bika Hold kedvezőtlen fényszöget kap a Plútótól, és felerősíti önben a birtoklási vágyat. Figyeljen erre tudatosan, főleg a délelőtti órákban. Délután viszont kap egy csodálatos fényszöget az uralkodó bolygójától, a Vénusztól, és ön mindenkit, bárkit elvarázsol majd!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nehezen ér célt a mai napon. Sajnos meg kell küzdenie az érzelmekkel, csak utána célozhatja meg az emberek értelmét. A munkahelyen sem lesz könnyű dolga. Győzködés helyett hagyja az időre a megoldást!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Meglepően lelkesen ugrik fejest a teendőkbe csütörtökön, mert reggel még a Kos jegyében ébred a Hold. Aztán viszont átlép a nyugodt Bikába, és ön is lehiggad. Csak a Plútó fényszöge, és vele a rivalizálás, hatalomvágy veszélyezteti a lelki békéjét.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Úgy érzi, időzített bombán ül. A feszült bolygóállások családi és/vagy munkahelyi nézeteltérést jeleznek. Őrizze meg a higgadtságát, és legyen tisztában vele, hogy senki sem ön miatt tesz dolgokat, hanem azért, mert arra hajlamos, vagy arra képes!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A bolygók csütörtökre valami fontos információt jeleznek. Kár lenne lemaradnia egy ilyen remek lehetőségről. Ráadásul arra kell rájönnie, hogy azok, akik eddig irritálták, nem is olyan idegesítőek - délelőtt még bosszantják, délután már nevet velük/rajtuk.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma bizony elképzelhető, hogy valaki miatt és/vagy helyett dolgozik, akár otthon, akár a munkahelyen. Lehet, hogy ő nem tehet erről. Ne haragudjon rá! A bolygók szerint mindaz, amit most csinál, jó pont lesz, amit később „beválthat”. Az is lehet, hogy szívességet tesz valakinek, amiért hálás lesz.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Délelőtt több vitának szem- és fültanúja lehet. Sőt, esetleg főszereplője is. Ez attól függ, mennyire tudatos, és mennyire képes hátralépni kettőt még akkor is, ha a másik szinte önt sértegeti. Pedig most jobban járna...