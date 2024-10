Ki mondta, hogy a fényképeknek nincs íze? – Ezeket vettük a boltban anno – Galéria

Ó, az a XX. század! Miket ettünk, miket ittunk! Bár közel sem volt akkora választék, mint most, azokat az ízeket sokszor hiába is keressük ma már! Micsoda csokik, konzervek, májkrémek vagy éppen paradicsomlé kerülhetett a kosárba! Igaz, a zacskós tejnél kevés visszataszítóbb élelmiszer létezett, azt is egy vizes-tejes, műanyag ládából kellett kivenni, alaposan megnézni, hogy nem folyik-e valamelyik sarkánál, oldalánál... Ha túlságosan nedves volt, akkor egy mindenki által használt ronggyal meg lehetett törölgetni, de sokszor attól még nedvesebb lett! Ja, és mivel akkoriban nem volt sem ESL, sem UHT tej, így legfeljebb kétnaponta mehetett újabb adagért az ember a boltba. Jöjjön egy igazi múltidézés a mindmegette segítségével!

Az alábbi képre kattintva nyílik meg a galéria!