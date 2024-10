Ha ezen a héten hozod fel a szerelmednek a problémádat, biztosan megoldódik

Múltbéli gondok újra felszínre törnek, vagy úgy érezzük, válaszút elé kerültünk a párunkkal? Ez a mostani időszak tökéletes arra, hogy rendbe tegyük a dolgokat az életünkben - írja a Fanny Magazin.

A gondokat muszáj megbeszélni

Minden évben, de főleg az év vége felé közeledve érdemes minden ügyes-bajos dolgunkat energetikai és materiális szinten is rendbe rakni. Vagyis azokat a dolgokat, amik már nem szolgálnak minket, azokat le kell tenni, hogy ne akadályozzanak minket a fejlődésben. De ezekben a hetekben az élet és az univerzum, akkor is elénk tolja ezeket, hogy megtegyük, ha mi nem akarjuk – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Esély egy új kezdetre

Sajnos ebben az energetikai időszakban, ha tetszik, ha nem, olyan élethelyzetek lesznek, amikor emberi kapcsolatoknak, kapcsolódásoknak vége szakad. Vagyis akár párkapcsolatok is lezárulhatnak azoknál, akik eddig nem tudták rendezni a nézeteltéréseket és helyrehozni a hibákat. Ez bekövetkezhet mindkét vagy akár csak az egyik fél kompromisszum képességének hiánya miatt.

Hangsúlyozom, hogy ez az időszak több okból kifolyólag vár ránk, egyrészt a bolygóállások miatt, másrészt energetikailag, de ami a legfontosabb, hogy ezekben a hetekben jobban nyílnak a kapuk a szellemi és a fizikai világ között, ezáltal sokkal intenzívebben érezhetjük, hogy változtatni szeretnénk az életünk egyes területein. A változtatás nem feltétlenül jelent egyet a lezárással vagy egy élethelyzetből való kilépéssel, hanem lehet az is, hogy a régi, megszokott mintákat letisztázzuk, a berögzült sémákon változtatunk. Tehát egy új kezdet várható, például egy párkapcsolat megújulása is megtörténhet abban az esetben, ha a korábban szőnyeg alá söpört problémákat sikerül megbeszélni, és új alapokra tudjuk helyezni a kapcsolatot. De lesznek olyan személyek is, akikkel ismét kapcsolódunk, és ez is azért van, hogy megjavítsuk azt az életterületet, ami megrekedt.

Ne álljunk ellen!

Ezek a lezárásokkal, tisztázásokkal teli hetek nagyjából november közepéig tartanak. Persze ez nem jelenti azt, hogy egy huszárvágással megszűnik a negatív energia és minden magától helyre áll. Ahogy az sem megoldás, ha valaki úgy gondolja, hogy kihúzza a végsőkig és elkerüli az esetleges kényes helyzeteket, mert sajnos nem lehet. Persze személyenként eltérő lehet ez az időszak és ki is tolódhat, de ezen a fejlődési procedúrán mindenképp át kell mennünk. Hiszen sokszor előfordul, hogy utólag örömmel tekintünk vissza még az olyan helyzetekre is, ami nehéz vagy kényes dolog volt, hiszen tanultunk belőle, és csak többek lettünk tőle.