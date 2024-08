Szüksége lesz ma a hidegvérére ezeknek a csillagjegyeknek

2024. augusztus 18.

Horoszkóp

Fotó: Pexels (illusztráció)





Kos (03. 21. – 04. 20.)

A legnagyobb tudatossággal viszonyuljon a ma felmerülő témákhoz. Nem mindig könnyű higgadtnak maradni, amikor úgy érzi, minden mondatnak van valami hátsó jelentése is, vagy pejoratív éle, de most mégis az a fontos, hogy ne üljön fel a (rejtett) sértegetésnek, provokációnak.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold és a Plútó fényszöge most előhozhat régi sérelmeket. Azzal legyen tisztában, hogy okkal kerülnek elő ezek. Bármilyen kellemetlen is most, van alkalma tisztázni, és letudni ezeket. Mindez a fejlődését szolgálja.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vasárnap egy kellemetlen ember okozhat bosszúságot. Nem könnyű az ilyen helyzeteket elegánsan kezelni, úgyhogy készülj fel valamilyen ártatlan kifogással és minél előbb szakítsa meg a beszélgetést.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nincs ma könnyű dolga, ez tagadhatatlan. De a Vízöntő Holdnak köszönhetően tanulhat valami újat. Olyan dolgot, ami jól beilleszthető a világképébe, de tartalmaz annyi újdonságot, hogy új megoldásokat hozzon.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A retrográd Merkúrral ma olyan beszélgetésekben lehet része, amik új megvilágításba helyezik a régi témákat. Ön alapvetően egy derűs személyiség, és ez most nagyon jó hatással van másokra is.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vasárnap önön múlik, miként kezeli valaki dühös kitöréseit és váltakozó hangulatát. Lehet toleráns és megértő, de azért nem a végtelenségig... Nem lehet az elvárás, hogy önnek mindenki hisztériáit el kell viselnie.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Tudjuk, hogy önnek milyen nehéz nemet mondania… Ma mégis erre kényszerül. Valakit vissza kell utasítania időhiány, vagy a programok túlszervezése miatt. Majd legközelebb bepótolják az elmaradt találkozót!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap úgy érzi, hogy védekeznie kell, és nagyon csúcsra járata a bizalmatlankodást is. Ráadásul ezzel a pozitív élményektől is elzárja magát. Jó lenne, ha tudatosan figyelne rá, hogy nyisson a világ felé.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold ma már a Vízöntőben van, de együttállásban a Plútóval eléggé felforgatja az állóvizet. Ma érzékenyebben reagálhat, mert egy ártatlan megjegyzés is mély húrokat pendít meg önben. A másik meg csak néz, és nem érti az ön kirohanását.







Bak (12. 22. – 01. 20.)