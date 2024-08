Napi horoszkóp: robbanásig feszülnek ezek a csillagjegyek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A szombati napot használja ki arra, hogy tudatosítsa magában: alapvetően minden rendben van, és a feszültségek jó része el fog múlni rövidesen. Most ugyanis egyáltalán nincs könnyű dolga. A környezetében is több a vita, felcsattanás, emelt hang...

Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Időnként hajlamos beleragadni régi dolgokba és nehezen mozdul. Ez ma eléggé erősen megmutatkozik, annyira, hogy már önt is zavarni kezdi. De vajon idegesíti-e annyira, hogy hajlandó legyen változtatni?

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Bármire is készül, számíthat arra, hogy a retrográd Merkúr kissé átírja a terveit. A hangulata a széljárással együtt ingadozik, ám azt is észreveheti majd, hogy minél pozitívabbra hangolja magát, annál kedvezőbben alakulnak az események is. Most kötelező a pozitív gondolkodás!



Rák (06. 22. – 07. 22.)

Egy megoldatlan problémája nyomja a vállát, azt próbálj a megoldani. Pedig éppen a kikapcsolódás tenne jót! Ha eltávolodik kicsit a gondtól, az egészen más perspektívába kerül. Talán még az is kiderül, hogy nincs is semmi megoldani való.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A retrográd Merkúr a jegyébe visszalépve komoly esélyeket jelez, hogy most helyükre kerüljenek bizonyos puzzle-darabkák, amiket a múltban nem tudott a helyükre tenni. Értékes felismerései lehetnek mintegy a semmiből, váratlanul.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Merkúr szókimondóvá teszi. Mégis, az az érzése van, hogy folyton célt tévesztenek a szavai. A másik talán nem is akarja megérteni… Ha nem ment át az üzenet, próbálja meg másképp. Egyszerűen engedje el ön is az elvárásait!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Lehet valaki a környezetében, aki mintha mindig ugyanazt hajtogatná. Ez már kellőképpen idegesíti önt, de mégis érdemes lehet jobban figyelnie rá. Ha pedig érti amit mond, csak nem ért egyet vele, akkor mondja ki az igazságot!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A retrográd Merkúr bizonyos múltbéli helyzetek átértékelésére készteti. Valószínűleg azonban pont ebből van már kissé elege… Az elmúlt hetek bőven hoztak nosztalgiát. Nos, talán épp itt az ideje, hogy leszűrje a tanulságokat, és pontot tegyen ezek végére!