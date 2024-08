Ha ezeket a jeleket tapasztalod egy randi során, nem biztos, hogy egymásnak vagytok teremtve

Manapság a randizás és a párkapcsolatok világában gyakran használt kifejezés az angol red flag és green flag. Előbbi egy figyelmeztető jelzést jelent, amelyet ha a pároddal vagy a randipartnereddel kapcsolatban tapasztalsz, akkor azonnal menekülj, mert nem lesz jó vége. Utóbbi, a "zöld zászló" pedig ennek ellentétét jelenti, általában olyan pillanatokat, amelyek megerősítenek abban, hogy egy rendes, és neked való partnerrel van dolgod. De most beszéljünk kicsit a harmadik kategóriáról, a kevésbé ismert yellow flagről, azaz a "sárga zászlóról"!

Ezekre a jelekre figyelj oda, ha ismerkedsz valakivel!Fotó: Pexels

A Unilad randiguruja szerint ugyanis ezek azok a jelek, amik ugyan nem azt jelentik, hogy alapvetően rossz emberrel van dolgod, akivel semmiképp nem érdemes kezdeni, ugyanakkor nem is adhatnak okot túl sok bizakodásra, így hosszú távon el kell gondolkodni, megér-e ennyit egy kapcsolat, illetve arra figyelmeztetnek: lassíts, és vedd jobban szemügyre a partneredet! Todd Baratz terapeuta alapvetően két ilyen jelről beszé, ezt mutatjuk be most nektek!

A felelősség elől menekülő

Akik nem vállalnak felelősséget a hibáikért, és minden történetükben másokat tesznek felelőssé, legyen szó kapcsolatról, munkahelyről, vagy családi életről, azoknak szüksége van egy jó nagy adag önvizsgálatra!

Nem kell feltétlen a legrosszabbtól tartani, lehet, hogy alapból nem ilyen emberek, csupán a randin próbálják a legjobb arcukat mutatni, ezért nyílt kommunikációval hozd a tudtára, hogy furcsának találod, hogy mindenben csak a rosszat látja, de magáról nem árulta el, hogy esetleg mit csinálhatott rosszul

– tette hozzá a szakértő.

A megbízhatatlan

A megbízhatatlanság sem túl jó jel. Akik rendszeresen elkésnek, lemondanak egy-egy már előre megbeszélt randit, vagy eltűnnek órákra, napokra anélkül, hogy jeleznék, hogy valamilyen elfoglaltságuk akadt, azokkal hosszabb távon nem árt vigyázni! Ha a randipartnereddel kapcsolatban azt érzed, hogy ezek nem kivételes alkalmak voltak, hanem mindig ezt csinálja, akkor könnyen red flag válhat a figyelmeztető jelből.

Egy tanácsot tudok adni ilyen helyzetekre. Az első alkalom után közöld vele: "rosszul érzem magam, amikor nem hallok felőled, tudnád jelezni kérlek nekem, amikor hosszabb időre eltűnsz? Nincs gond vele, ha munka vagy szórakozás miatt távol maradsz, csak tudni akarom, hogy minden rendben-e"

– javasolta a terapeuta.