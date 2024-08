Ezeknek a csillagjegyenek nagyon rosszul indul az augusztus

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön fontos jelzéseket kaphat. Arra vigyázzon, hogy ne „válogasson”, tehát ne csak akkor vegye őket észre, ha úgy érzi, hogy kedvezőek. Mindenképpen segíteni fognak, ha hajlandó tudomást venni róluk, még akkor is, ha elsőre nem tetszik. Meg fog változni a véleménye!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma próbáljon meg középen maradni. Eléggé végletes most a gondolkozása, például olyan célokat akar elérni, amiket lehetetlen lenne egy lépésben. Vagy épp a másik végletbe esik, a már elért dolgait kicsinyli le. Nehéz most megőriznie a harmóniát, de sikerülhet!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Neptunusz most önt is „becsaphatja”. Széles látókörű és tanulékony, ma valahogy mégis hitelt ad bizonyos hamis információknak. Ne hagyja, hogy teljesen elhatalmasodjanak a gondolatai ön felett, tudatosan igyekezzen olyannak látni a dolgokat, amilyenek valójában!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Neptunusz hátrál, és kedvezőtlen fényszöget vet a Holdra, ami nincs önre jó hatással. Csütörtökön eluralkodhat önön a rosszkedv, de ez csak illúzió! Lebbentse fel a szürke fátylat, amit a dolgokra terített, és minden visszanyeri a színét, sőt színesebb lesz, mint valaha!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön azon lesz a fókusz, mi az, amit elért eddig, mi az, amit letett az asztalra. Rá kell jönnie, hogy ez nem kevés! Itt lehet szó tudásról, tapasztalatról, segítségnyújtásról, bármiről. Lesz mit leltároznia és végre rá fog jönni, milyen gazdag!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Most nagyon kritikus másokkal, és bizony nem jó stílusban teszi. Nem lehet, hogy a rosszkedvét próbálja másokon levezetni? Ez nem jó ötlet! Persze az is lehet, hogy csak a megfogalmazáson kellene változtatni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma egy nagyon érdekes tapasztalata lesz. Gondol valakire, aki egy pillanattal később felhívja, vagy kiderül, hogy pontosan az történik egy helyzetben, amit előre megérzett. Tanulságos és jó élmény lesz.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma egy helyzetben bizony rájön, hogy nem irányíthat mindent. Ez először fájó érzés lehet, de aztán rájön, hogy önnek is jót tesz, ha néha átadja a másiknak a kontrollt, az irányítást. Kompromisszumokat is kell hoznia, de ezek is az ön javát szolgálják.