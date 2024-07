„Apukám mázsás mérleggel mért meg” - súlyának felére fogyott Renáta

Amikor kikerült az internetre Reni sikertörténete, egy hölgy azt írta neki, hogy megnézné, tízenóra munka után mire lenne képes. A fiatal nő remek példa arra, hogy bármilyen körülmények között elérhetjük a céljainkat, hiszen a fogyása idején, éjszakás műszakban dolgozott, napi 12 órákat. A mottója az, hogy mindent lehet, csak akarni kell - írja a Fanny Magazin.

Renáta nagyon lefogyott

Majdnem háromszor akkora lett

Reni gyerekkora óta kézilabdázott, fiatal felnőttként 49, maximum 50 kiló volt a súlya. 20 évesen hagyta abba a sportolást, mert munka mellett már nehezen tudta belesűríteni az edzéseket a hétköznapjaiba.

– Érdekes, de csak 4-5 évvel később kezdett el gond lenni a súlyommal – árulja el. – Tökéletes volt a laboreredményem, nem ettem többet, mégis megindult a hízás folyamata. A fogamzásgátló abbahagyásának tudtam be a dolgot, és igazából nem is foglalkoztam vele. Úgy voltam vele, hogy most ilyen vagyok, ha később problémát okoz, akkor majd teszek ellene. Egy ideig nem is tudatosult bennem, hogy már kétszerese, sőt majdnem háromszorosa lettem a korábbi súlyomnak. Soha nem felejtem el, hogy az apukám, aki sajnos azóta már nincs köztünk, mázsás mérleggel mért meg, és bőven 100 kiló fölött voltam. Nagyon szíven ütött az az élmény. 2017-ben kezdett el zavarni a túlsúlyom. Rettentő meleg volt az a nyár. Szó szerint nem kaptam levegőt, állandóan izzadtam, vizesedett a testem. Akkor döntöttem el, hogy le kell fogynom.

„Féltem, hogy mindenki engem néz”

Mint a legtöbben, Reni is az interneten nézett utána, hogy hogyan kezdjen a változásnak. Rengeteg diétát kipróbált, mire rájött, hogy mi az, ami működik neki.

– Azzal kezdtem, ami egy régi, hibás megközelítés, hogy többször ettem, kevesebbet – meséli. – Viszont nem értettem hozzá annyira, hogy tudjam, hogy olyan szénhidrát-forrást válasszak, ami lassan szívódik fel. Az edzést otthon próbáltam megoldani. Rettegtem attól, hogy elmenjek egy edzőterembe. Ha 10-ből 9-en ismertek volna ott, akkor sem mertem volna elmenni, mert féltem attól, hogy mindenki engem néz. Tudom, hogy sokan éreznek hasonlóan, illetve sokan pedig azért nem szeretnek sportolni, mert nem tudják, hogy mi jó nekik. Van, aki 80-100 kilósan, kínkeservesen elkezd futni, pedig ekkora súlynál nem való, ráadásul épp a lassú, súlyzós edzés hozná meg ilyen esetben a várt eredményt. Egyébként 2020-ban visszamentem két évre kézilabdázni, de már nem tudtam úgy visszailleszkedni. Nem is tudom, hogy annyi plusz kilóval, hogy tudtam egyáltalán futni.