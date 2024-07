Heti horoszkóp: ezt a csillagjegyet hatalmas csalódás éri a napokban

Kos

III. 21.–IV. 20.

Hosszú idő óta először találod meg újra a szabadságot és az elégedettséget az életedben, és ez érzés boldog pillanatokat hoz. Nem számít, mi történik körülötted, a belső harmónia nem hagy el a hónap végéig. Ha vezető beosztásban vagy, jobb, ha néhány pletykásabb munkatársra odafigyelsz.

Bika

IV. 21.–V. 20.

A hét elején fordíts különös gondot arra, hogy mi zajlik körülötted. A magánéletedben is fontos a figyelem, az éberség, de a csillagok arra figyelmeztetnek, hogy most a munkahelyeden nézz körül alaposan. Az a lényeg, hogy bármi is történik, most ne kezdj el magyarázkodni, főleg ne a vezetőségnek.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Egyértelműen kellemes változások következnek az életedben. Teljesülnek a kívánságaid. Most a személyes életedben várhatsz pozitív változásokat. A szeretett ember rájön, hogy mennyire fontos vagy neki. Ő maga fog kezdeményezni. A hétvége jó hangulatot hoz, oszd meg másokkal is.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A körülötted lévők elkezdik megérteni, hogy valójában mit is érsz, ne okozz nekik csalódást, mutasd meg a rejtett tehetségedet. Minél aktívabb életmódot választasz magadnak, annál könnyebb lesz minden. A hétfő és a péntek stresszes lehet. Hallgass a belső hangodra, okkal figyelmeztet.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Próbáld meg nem az üres fecsegésre fordítani a drága idődet. Minden, amit eltervezel, valóra válhat, ha higgadtan intézed a dolgaidat. A terveid elkészítése előtt érdemes ellenőrizni a partnerek megbízhatóságát. A hét második felében csalódást érezhetsz egy új ismerős kapcsán, de a hétvége kellemes eseményekkel örvendeztet meg.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Koncentrálj a kiemelt feladatok megoldására, mert ezen a héten nem tudsz mindent egyszerre véghezvinni, pláne külső segítség nélkül. Légy megfontolt. A rohanás csak növeli a munka mennyiségét. Kerüld a nyílt konfrontációt a munkahelyeden, mert elviselhetetlen lesz a hangulat. Lehetséges, hogy megszakad a kapcsolatod valakivel, aki kedves neked.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Hasznos információkhoz juthatsz a napokban. A találkozóid és a tárgyalásaid sikeresek lesznek a héten. Pénteken kellemes találkozásra számíthatsz a régi barátokkal. Talán jó lenne megajándékozni őket. Szellemes és humoros leszel, a gondolataidat pedig érthetően fejezed ki, így a mesemondói tehetségeddel mindenkit meghódítasz.