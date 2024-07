Ezeknek a csillagjegyeknek meg kell ma őrizniük a hidegvérüket

2024. július 28.

Horoszkóp

Fotó: Pexels (illusztráció)





Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap egy új barátság veheti kezdetét az életében. Valaki megnyílik önnek, és olyan dolgokat mond el, amiket csak barátnak szokás. Sokat fog még adni önnek ez a kapcsolat. Ha szingli, akkor ez szerelem is lehet.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold ma egész nap a Bika jegyében van. Ma különleges „ajándékot” kap a sorstól. A nap folyamán nemcsak az elképzelései szerint alakul az élete, de még valamiben felül is múlja. Ami jár, az jár, ne utasítsa vissza!







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma minden humorérzékére szüksége lehet, ha túl akarja lendíteni magát egy nehéz konfliktuson. Minél inkább magára veszi a dolgokat, annál jobban belegabalyodik ugyanis. Tartsa meg a távolságot!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma már a kényelmes Bika jegyében jár a Hold, ettől te is lelassulsz picit. Minden ráérős, nyugodt tevékenységnek kedvez ez a nap. Főzőcskézés, kertészkedés - vagy bármilyen kreatív, alkotó tevékenység most nagyon feltölti.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Jó érzéssel tölti el, ha letudhat egy olyan feladatot, ami már régen esedékes lett volna, de más teendők miatt képtelen volt belefogni. Minden úgy alakul, ahogy remélte, és hamar túl lesz rajta.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vasárnap a látókörébe kerülhet egy közösség, kisebb vagy nagyobb csoport, talán az interneten, amely céljaival, témáival, látásmódjával azonosulni tud. Ha tud, csatlakozzon ehhez a csoporthoz és meglátja, érdekes emberekkel ismerkedhet meg.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma végre igazán nyugodt és örömteli lehet a napja, hiszen jó híreket kap és most úgy érzi, hogy minden oka megvan az elégedettségre – ami így is van. Ha pedig optimistán és várakozással telve tekint a jövőbe, az a környezete számára is pozitív jelzés.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Igazán kedvező nap lesz a vasárnap! Most elkerülik a viták, konfliktusok, és a párkapcsolatban is teljes a harmónia. Valaki öntől vár tanácsot egy fontos kérdésben. Legyen megfontolt a válasszal is!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Vasárnap önre is nagyon kedvezően hat a Bika Hold. Olyan élmények is érhetik, amik miatt egy kicsit átértékeli az elmúlt időszak eseményeit. Talán egy beszélgetés az, ami új megvilágításba helyez sok mindent.





Bak (12. 22. – 01. 20.)