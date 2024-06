Egy lépést tesznek előre és kettőt hátra ma ezek a csillagjegyek

2024. június 21.

Horoszkóp

Fotó: Pixabay/Pixabay/Illusztráció!







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vigyázzon, mert ma hajlamos a poharat bizony félig üresnek látni – ezt okozza egy kedvezőtlen Szaturnusz-fényszög. De ne aggódjon, hamar elmúlik ez a hatás, és holnapra már feloszlanak a viharfellegek.





Bika (04. 21. – 05. 20.)

Most nagyon jó meglátásai lehetnek, amiket képes azonnal tettekre váltani. Használja ki a mai napot arra, hogy kezdeményezzen, és valamiben változást érjen el. Régóta döcögő ügyeket is képest most beindítani.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Mostanság jól alakulnak a dolgok ön körül, de ebben nagy szerepe lehet annak is, hogy mindent alaposan és körültekintően megszervez. Ma viszont apróbb homokszem kerülhet a gépezetbe és arra kényszerülhet, hogy rögtönözzön.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma előfordulhat, hogy valaki olyasmit mond önnek, vagy olyat tesz, amire ön alapból feszülten reagálna, de önnek most legyen fontosabb, hogy megfelelően kommunikáljon, és ne lehessen utólag sem belekötni a szavaiba...







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken olyan szituációban találhatja magát, ahol különböző emberek, különböző érdekei mentén zajlanak a dolgok, talán nem is egyértelmű módon, a felszín alatt. Ön szeret nyílt lapokkal játszani, úgyhogy hamar lerántja a leplet az alakoskodókról.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken előfordulhat, hogy egy problémánál, vagy egy dilemmánál annyira leragad, hogy közben nem halad az egyéb dolgaival. Kis lehangoltság is lehetséges. Tegyen ellene! Este kapcsolódjon ki, menjen el találkozni barátokkal.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma bármibe is fogjon bele, előtte igyekezzen alaposan megtervezni minden lépést, nehogy végül rossz irányba induljon el. Könnyen lehet ugyanis, hogy ez esetben vissza kellene mennie a kiindulópontra és onnan indulni újra.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma szuper meglátásai lehetnek ez üggyel kapcsolatban. Mutassa meg, mit tud, mi rejlik önben! A pénteki napon vegyes hatások érvényesülnek: bizonyos ügyben várni kénytelen, míg másokban nagyot lép előre.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Vegye ma számításba az emberek érzékenységét, igyekezzen olyan módon reagálni mindenre, hogy azzal ne sértsen meg másokat. Ki így, ki úgy látja a világot és mindenkit hagyni kell, hogy a saját elképzelései szerint éljen.