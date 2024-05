Duplán jól jársz: nagyot csavart a Munch-őrületen a SPAR

Az új őrület, ami ráadásul mindenkinek minden szempontból hasznos is, mindössze öt betű: MUNCH. Ugye emlékszel, amikor direkt zárás körül mentél be az adott üzletbe, hátha sikerül kedvezményes áron lecsapni néhány aznapi péksüteményre? Nos, akkor Muncholtál! A Munch, azaz ételmentés lényege, hogy „a még fogyasztható, de már nem sokáig” kategóriába sorolható élelmiszereket csomagban, kedvezményes áron veheted meg. Így mindenki jól jár: te azért, mert spórolsz, az előadó pedig, mert, ha erősen nyomott áron is, de eladhatja a portékáját, ahelyett, hogy később kidobná azt.

A Munch valóságos varázsige lett a tudatos vásárlók és spórolni vágyók körében. Igaz, a hirtelen jött népszerűség okán sokan hiába akartak muncholni, sok helyen azzal szembesültek a „kincsvadászok”, hogy elfogyott a vágyott meglepetéscsomag.

Ezen a helyzeten javít és csavar egy nagyot a SPAR! A népszerű áruházlánc nem csak különböző típusú Munch-meglepetéscsomagokat állít össze hűtött és szárazáru, zöldség-gyümölcs, illetve pékáru kategóriákban akár 60%-os kedvezménnyel, de lehetővé teszi, hogy azok biztosan ott várjanak majd téged az általad választott üzletben! Gondolj csak bele! Zöldségek, gyümölcsök, gyümölcslevek, csomagolt és csomagolatlan kenyerek, pékáruk, sós- és édes finomságok, tejtermékek, tészták, szalámik, felvágottak, friss tojás, valamint hűtést nem igénylő termékek sora vár rád – biztosan! S hogy mennyit is spórolhatsz? Nézzünk pár példát! Egy 3000 forint értékű hűtött és szárazáru csomagért mindössze 1500 forintot, a 3000 forintos zöldség-gyümölcsért csak 1200, míg az 1500 forint értékű pékárukért csupán 600 forintos „munchos” árat kell fizetned. Vagyis duplán jól jársz: nem csak pénzt spórolsz, de ételt is mentesz! Sőt, új termékeket is felfedezhetsz!

Hogy lehetséges mindez? A SPAR csatlakozott a Munch mobilalkalmazáshoz (ha androidos vagy, kattints IDE, ha iPhone-os, akkor IDE a letöltéshez!, de ha asztali számítógéped van, akkor irány a munch.hu), melynek segítségével az app megmutatja, hogy a közeledben melyik SPAR vagy INTERSPAR üzletben milyen Munch-csomagok érhetők el, melyeket azonnal online kifizethetsz, majd kényelmesen átvehetsz az adott üzletben! Igen, az tényleg ennyire egyszerű, igen ez tényleg ennyire nagyszerű!

Pékáru a sláger!

A legnépszerűbb csomag egyébként a bevezetés óta a pékáruké: az eladások mintegy 41 százalékát ezek teszik ki. Majd a hűtött és hűtést nem igénylő élelmiszerek következnek. A kezdeményezés sikerét jól mutatja, hogy segítségével a bevezetés óta a SPAR üzletekben közel 900 ezer Munch csomag talált gazdára – derül ki az Origo cikkéből!

