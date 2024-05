A Halak ma nagy sikert arat, a Mérleg pedig flörtölni fog

2024. május 18.

Horoszkóp





Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton a Nap és a Hold kedvező fényszöge szépséges napot ígér. Bármi is a program, jól fogja magát érezni, de leginkább akkor, ha a családdal tölti a pünkösdi hosszú hétvége első napját. Most nagyon fontos önnek, hogy szép környezetben lehessen, mert Vénuszi jegyben jár a Hold.





Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha egy nehéz feladaton van túl, akkor az okkal tölti el elégedettséggel. Ne azon járjon most az esze, hogy mi a következő lépés, foglalkozzon inkább azzal, hogy pihenjen, kapcsolódjon ki és ne csak testileg, hanem lelkileg és fejben is. Ebben segít neked hogy dupla bolygóegyüttállás lesz a jegyedben.





Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nagyon harmonikus napnak ígérkezik a szombat. Békés hangulatban van, és most igazán élvezi a családdal együtt töltött időt. Rövidesen kezdetét veszi az Ikrek hava, úgyhogy igazán jó hatásokra számíthat a következő hetekben is.





Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma valaki olyannal találkozhat, vagy töltheti el az ideje egy részét, akinek a társaságában remekül érzi magát és nemhogy elfáradna, hanem inkább úgy érzi, hogy feltöltődik a közelében. Lehet ez egy egyszerű barátság, de az is előfordulhat, hogy e mögött valami sokkal több is alakul.





Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton olyan információkat kaphat, melyek alapján talán érdemes elgondolkodnia azon, hogy belevágjon valamibe, amely extra jövedelmet hoz. Ugyanakkor ma jobb lenne félretenni a pénzügyeket, és azzal foglalkozni inkább, ami valóban számít.





Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Bár ma nem indul éppen romantikus hangulatban a szombat, és nem is igazán tud ilyesmire gondolni, mégis úgy alakulhat a helyzet, hogy egy találkozás, vagy egy váratlan esemény ad egy ilyen színezetet az eseményeknek. Lehet, hogy találkozik valakivel, akit nem tud kiverni a fejéből.





Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha szingli, akkor a mai nap nem telik el eseménytelenül. Flörtölésbe keveredik ma egy idegennel, vagy egy újdonsült ismerőssel, akivel már egy ideje nézegetik egymást. Nos, könnyen lehet, hogy most valamelyikőjük összeszedi a bátorságát, és meglesz a meghívás az első randevúra.





Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nagyon hangulatos ez a szombat, minden adott ahhoz, hogy remekül érezze magát. Fontos, hogy ne táblázza be magát egész hétvégére programokkal, hanem jusson idő az édes semmittevésre is. Nagyon ráfér már a töltődés!





Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Remek nap jön, sok-sok nevetéssel és talán még a szerelmi élete is nagyon szenvedélyessé válik. Vigyázzon azonban, most több jelentkező is lehet, és nehogy két szék közül a pad alá essen!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagyon szeretné, hogy minden jól alakuljon a szombati napon, de pont ezért mindenben észreveszi a legapróbb hibát is. Kicsit lazítson és inkább élvezze ki a szabadidőt és azt, hogy pihenhetnek, együtt lehetnek. Ne bosszankodjon felesleges dolgokon.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton legyen nyitott egy találkozóra, vagy egy programra, ahová hivatalos vagy és számítson arra, hogy talán nem az történik ott, amit előzetesen vár. Valami váratlan és érdekes esemény, vagy hír ugyanis megváltoztatja az események folyását.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma ne csodálkozzon, ha nagyobb siker vár önre, mint ahogyan számított rá, vagy több pénzhez, elismeréshez, bókhoz jut, mint amit eredetileg gondolt. Bárhogyan is lesz, most ne kérdőjelezze meg, hogy mindezt meg is érdemli!