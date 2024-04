Gyönyörű combokról szól az idei nyár - visszatér a falatnyi forrónadrág a pesti utcákra - galéria

Régi-új őrület kezd hódítani a divat terén a nők körében – és ezt minden bizonnyal a férfiak sem bánják. Úgy tűnik ugyanis, hogy semmi nem szab gátat annak, hogy nyárra visszatérjen a ’70-es évek egyik népszerű nyári darabja, ami nem más mint a forrónaci!

Kristen Stewartot nemrég New Yorkban látták ultramini rövidnadrágban Fotó: New York Post

Igaz, egy aprócska, ám fontos változással tér vissza ez a szexi ruhadarab: a mini shortok, vagyis a forrónacik ugyanis az idei szezonra még forróbbak lesznek: jönnek a micro shortok! Catherine Bibeau, stylist a New York Postnak hogy a micro shortok hamarosan berobbannak, a darabokat már egyre több márka kínálja, A-listás celebek is hordják őket, és a közösségi média is tele van velük.

A micro short népszerűsége a '70-es évek diszkókorszakában vált nagyon népszerűvé, a nők szabadságának jelképe lett. A múltban is sok hírességen láttuk, és most visszatér, a tervezők pedig a modern nők igényeire szabva gondolták újra ezt a ruhadarabot.

- mondta Catherine Bibeau.

Bár sokan örülnek, hogy visszatért a micro short, mégsem mindenki készült fel arra, hogy ez a sokak szemében ellentmondásos ruhadarab újra felkapott lehet. Az egyik micro shortokat forgalmazó ruhamárka Insta-posztja alatt azzal viccelődtek a kommentelők, hogy ez nem más, mint egy farmerból készült pelenka. El is nevezték "jundiesnak", ami a jeans és az undies, vagyis a farmer és az alsónemű szavak összevonásából keletkezett. Vannak, akik biztosak abban, hogy a nőgyógyászoknak rengeteg dolga lesz az idei szezonban.

Catherine Bibeau szerint azonban van mód arra, hogy a micro shortok „kevésbé sokkolóak” legyenek. A szakember azt javasolja, hogy a mini rövidnadrágot egy túlméretezett felsővel párosítsák a hölgyek (pulóverrel és/vagy kabáttal), így egyensúlyt teremtve, és „előnyös, divatos megjelenést” alkotva, „büszkén és magabiztosan” viselhetnek a nők.