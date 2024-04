A húsvéthétfő a béke jegyében fog telni, ennek a csillagjegynek pedig érdemes lesz nyitott szemmel járnia

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold ma már a Bak jegyében jár, ami lelassítja önt is. Jól is fog esni picit megnyugodni az elmúlt napok gyors tempója után. Ha ma jönnek vendégek, akkor érdekes, jó beszélgetésekre számíthat. Mivel a Bak jegye hagyománykedvelő, most még a locsolkodást sem fogja (annyira) utálni.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A húsvéthétfő a megnyugvásról szól. Ugyanakkor ismét szentimentálisabb hangulatba kerülhet. Ez persze nem baj, sőt most van itt az ideje, hogy végiggondolja, milyen irányban változtak ön körül a dolgok.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A húsvéthétfő lelassítja, ugyanakkor elmélkedésre készteti. A Merkúr holnap már hátrálni kezd, és ennek abszolút észlelheti az előjeleit. Lehetséges például, hogy most nehezebben fókuszál, szétszórtabb és könnyen elmereng.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A húsvéthétfő nagyon békés, de szentimentális és érzékeny hangulatot hoz önnek. Remélhetőleg a családdal tölti ezt a napot, de ha nem, akkor sem kell egyedül szomorkodnia, hívjon át egy barátot, ismerőst magához.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Húsvéthétfőn tényleg a békés együttlété a főszerep. Egyenek-igyanak finomakat, és ne törődjön most semmi gonddal. Ha lehetséges, egy kis időt külön is töltsön a párjával. Ne csak a családé legyen az egész húsvét.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma Föld-elemű jegybe lép a Hold, ami önnek nagyon kedvez. Jólesik az elmúlt napok felhajtása után ez a nyugalom. A párjával ha volt is súrlódás, most sikerül tisztázni. Ha családdal, barátokkal találkozik, és az idő is engedi, menjenek ki a szabadba, kertbe, parkba.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A mai napra is a lényeg: intézze úgy, hogy ne csak másoknak, hanem önnek is kényelmes és jó legyen a program. A Bak Hold leföldelt energiákat hoz be, így ma különösen jólesik a természetben töltött idő.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Bak Hold nyugodtabbá teszi a légkört, ugyanakkor ma mégis hajlamos az elgondolkodásra, mert holnap már hátrálni kezd a Merkúr. Jó nap ez a mai a nagy beszélgetésekre, elmélkedésekre, közös tervezgetésre a szeretteivel.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma már alábbhagy a nagy lelkesedés, de nem is baj, jól kifáradt már a pörgésben. Hétfőn nyugodjon meg, relaxáljon, pihenjen délelőtt, aztán délután még jöhet egy kis locsolkodás, vendégeskedés. Élvezze ki a hosszú hétvége minden egyes percét!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Hold ma a jegyébe lépett, ettől aztán teljes az összhang önben és ön körül. Ma érdemes végigvenni, mi mindent tervez a közeljövőben, de csakis a személyes életében! Munkával foglalkozni húsvéthétfőn tilos!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Az elképzelései szerint alakulnak a dolgok húsvét hétfőn, és a Bak Hold nagyon hatékonnyá teszi, de azért kisebb malőrökre számíthat. Kedden hátrálni kezd a Merkúr, és már hétfőn is hozhat félreértéseket.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nagyon jól és harmonikusan alakulnak a kapcsolatai: sok barátja van, és az is lehetséges, hogy a húsvéthétfőt együtt töltik. Viszont figyeljen oda a szavaikra, hogy meghallja, ha tanácsot, segítséget vár valaki öntől. Még akkor is, ha esetleg nem mondja ki…