Alkotói válsággal küzdenek ma ezek a csillagjegyek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma figyeljen az álarc mögé! Ha valahol rendezettség van, az a külső szemlélő számára talán jól mutat, de önmagában még nem garantálja a sikert. A kérdés mindig az, mi van ez alatt? Ma kiderülhet például, hogy egy első látásra kedvező képet mutató ügy valójában semmilyen értékkel nem bír.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn valaki, vagy valakik megpróbálhatnak hatást gyakorolni önre és rávenni arra, hogy valami olyasmit tegyen, amit valójában nem is igazán szeretne. A kérdés az, lesz-e ereje nemet mondani, vagy fontosabb lesz, hogy ezek az emberek hogyan ítélik meg.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hétfőn eredetileg valaminek a kezdete jönne el, de talán érzi is, hogy az időközben megváltozott helyzet miatt nem biztos, hogy éppen most kellene belevágni a dologba. Lépjen vissza egyet és gondolja át ismét az egészet.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hétfőn kevésbé tud majd jól teljesíteni, mint ahogyan azt megszokta, amelynek csak részben lehet oka az, hogy mostanában kissé erőteljesebben vette igénybe a szervezetét. Talán a bioritmusa is a leszálló ágban van, így ha megteheti, tervezzen magának most egy kissé lazább napot!







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Lehet, hogy ma egy kissé érzékenyebb lesz az átlagosnál, így olyasmit is sértésnek, támadásnak vesz, amit inkább csak egy kis ártatlan tréfának szánnak. Igyekezzen mindezt kordában tartani, ami persze nem jelenti azt, hogy mindent el kell viselni.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Bár most legszívesebben eltitkolná egy problémáját mindenki elől, ma mégis okosabban tenné, ha beavatna egy önhöz közelállót, hogy egyrészt magyarázatot kapjon néhány önnel kapcsolatos furcsaságra, részben pedig azért, hogy igénybe vegye a támogatását. Tud segíteni önnek!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Hétfőn egy átmeneti késés, vagy zavar nehezítheti, hogy a dolgai a megfelelő ütemben haladjanak. Lehet, hogy mindezt némi pénzügyi probléma is nehezíti. Nem kell kétségbe esni, a zavar átmeneti lesz, a pénzügyek is hamar rendeződnek, különösen, ha használja az a híres találékonyságát!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Van egy természetes képessége arra, hogy szinte belelát az emberekbe. Képes ösztönösen kitalálni, mi motiválja őket és néha nagy biztonsággal meg tudja tippelni az egyes élethelyzetekre adott reakcióikat is. Ma rájön, hogy valaki el akar titkolni ön elől valamit.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ön tud gyakorlatias gondolkodni, és ha úgy adódik, hogy meg kell tennie valamit, akkor nem szokott túl sokat vacakolni. Megteszi, amit kell. Ma azonban egy kicsit legyen óvatosabb és vizsgáljon meg több elméleti lehetőséget is, mielőtt belekezd valamibe.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hétfőn egy összeesküvés-elmélettel, vagy egy pletykával találkozik és talán erős lesz önben az érzés, hogy hitelt is adjon neki. Érdemes azonban a dolgokat óvatosan kezelni és azt is megnézni, honnan érkezett az információ. Sokat elmond a dolgokról, ha megismerjük a hírforrást is.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Hétfőn valószínűleg gyakrabban jár majd az agya egy romantikus programmal kapcsolatos dolgon, mint máskor, és érzi, hogy igazán itt a tavasz! Ha van kivel szerveznie egy ilyet, akkor tegye meg mihamarabb!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Valakinek segítenie kell abban, hogy egy kicsit összeszedje magát, vagy hogy az önbizalma helyreálljon. Igyekezzen lelket önteni belé, sorolja fel az erősségeit és nyugtassa meg, sikerrel fog járni. Furcsa módon előfordulhat, hogy közben az ön önbizalma is növekedni fog.