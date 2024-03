Te tudtad, hogy a gyepet is szellőztetni kell? Elárulta a kertész, hogyan csináld

„Ó, az a szép zöld gyep!” – Ki ne emlékezne Az égigérő fű című film parkőrjének, a Rajz János alakította Poldi bácsinak szállóigévé vált mondására?! Ám a kertes ház szép zöld gyepéért meg kell dolgozni! A Fanny magazin által megkérdezett kertész tanácsait érdemes megfogadni!

Évente kétszer érdemes a gyepet szellőztetni (Fotó: Pexels/Pixabay – Képünk illusztráció)

1. Szellőztessük a gyepet!

A gyönyörű, zöld kert minden kerttulajdonos álma. A téli időszak azonban nem kedvez a pázsitnak, gyakran előfordul, hogy a gyep befilcesedik, és mohás lesz. Ha egészséges kertet szeretnénk, érdemes átszellőztetni a téli álomból ébredező füvet.

2. Megéri rászánni az időt

Bármilyen gondosan is ápoljuk a gyepünket, idővel a talaj összetömörülhet, mohásodhat, gyomnövények is megjelenhetnek, ami később sárguláshoz és gombás betegségekhez vezethet. A gyepszellőztetés során fellazíthatjuk a talaj felső rétegét, miközben eltávolítjuk az elfilcesedett füvet, a gyomokat, valamint az elhalt, sárgult növényi részeket. Ezáltal javítjuk a gyep levegő-, víz- és tápanyagellátását.

3. Csakis száraz időben

Évente kétszer, kora tavasszal és ősszel célszerű elvégezni. Tavasszal csak akkor kezdjük el a munkát, ha a talaj menti fagyok már nem fenyegetnek, és a hőmérséklet tartósan 10 fok felett marad. Ősszel érdemes minél előbb elvégezni, hogy felfrissített pázsitunknak legyen ideje megerősödni még a tél beállta előtt.

4. Ellenőrizzük a talajt!

Az első lépés, hogy alaposan öntözzük meg a gyepet egy-két nappal a szellőztetés előtt, így biztosíthatjuk, hogy a talaj puha és nedves legyen. Természetesen érdemes előtte kezünkkel ellenőrizni a talaj felszínét, és ha tapintásra nedvesnek érződik, akkor nem szükséges külön öntözni a gyepet.

5. Drága lesz a javítás

Ha a kertben automata öntözőrendszer van kiépítve, érdemes az öntöző fejeket jól láthatóan megjelölni, mert a gépekkel könnyen megsérthetjük a fejeket. Ugyanígy vigyázzunk a szennyvízcsatornákra és a közművezetékekre is, egy véletlen baleset esetén ezek helyreállítása sem olcsó mulatság.

6. Nem mindegy a magasság

A gondozott területen szedjük fel a köveket és a faleveleket, majd vágjuk le a füvet, hogy a szellőztetés során minél könnyebben hozzáférjünk a talaj felszínéhez. Arra figyeljünk, hogy egyszerre csak a fűszálak felső harmadát vágjuk le. Ha véletlenül túl rövidre vágjuk, könnyen kiszáradhatnak, ha pedig túl hosszúra hagyjuk, a talaj könnyen mohásodhat.

A szellőztetés során figyeljünk rá, hogy egyszerre csak a fűszálak felső harmadát vágjuk le! (Fotó: Pexels/Fox)

7. Határozott mozdulattal

Kisebb területen a gyepszellőztetést elvégezhetjük egy gyeplazító gereblyével is, így nem szükséges több tízezer forintért beruháznunk egy eszközbe. Olyan gyeplazítót érdemes választani, amelyiknek sűrű, késes fogazata van. Ezzel határozott mozdulatokkal gereblyézzük át a lenyírt gyepet, de vigyázzunk, hogy ne nyomjuk túl mélyre, mert akkor megsérülhetnek az egészséges fűszálak is.

8. Ahol senki nem látja

Nagyobb terület szellőztetéséhez választhatunk benzines vagy elektromos gyepszellőztető gépet is. Ahogy a fűnyírón, úgy a gyepszellőztetőn is be kell állítani a magasságot, ezért ha először használjuk a gépet, érdemes a kert egy kieső részén kipróbálni. Elsőre semmiképp se kezdjük a legmagasabb fokozattal, inkább kezdjük a közepes szinttel.

9. Előre vagy hátra haladva

A gyepszellőztető gép hasonlóan működik, mint a fűnyíró, annyi különbséggel, hogy nem vízszintesen, hanem függőlegesen ritkítja a füvet. Fontos, hogy egyenletesen haladjunk vele előre vagy hátra. Munka közben soha ne álljunk meg egy helyen, mert könnyen legyalulhatjuk a talajt, és vigyázzunk a sarkoknál és a forgásoknál is.

10. Vétek lenne kidobni

A szellőztetés után a fellazított talajt alaposan gereblyézzük át, majd szedjük össze a kiforgatott növényi részeket és fűcsomókat. A zöldhulladék kiválóan hasznosítható a kertben: mulcsolhatjuk vele virágágyásainkat, de a komposztálóba is tehetjük, így később értékes tápanyagként gazdagíthatja a kertünket.

11. Vessük el a magokat!

Ha felülvetést tervezünk, érdemes ezt a gyepszellőztetést követően elvégezni. A vetés során figyeljünk arra, hogy ne szórjuk túl közel egymáshoz a magokat. Ha túl közel kerülnek egymáshoz, az ilyen területeken a fű gyenge vagy vékony lehet, mivel folyamatosan harcolniuk kell egymással a vízért és a tápanyagokért.

12. A kevesebb néha több!

Itt van az ideje a tápanyag kijuttatásának is. Egyenletesen szórjuk ki a gyeptrágyát kézi vagy gépi szóróval, és ezt évente egyszer-kétszer ismételjük meg. Természetesen figyeljünk a mértékre is, ha a trágyázás során túlzásba esünk, akkor az ellenkező hatást fogjuk elérni.

13. Felülről permetezve

Végül a legfontosabb teendőnk a bőséges öntözés, mivel a gyep ilyenkor még inkább hajlamos a kiszáradásra, ráadásul a fűmagok is akkor csíráznak ki, ha legalább naponta-kétnaponta öntözzük. Ennek legjobb módja az esőztető öntözés, amely során a vizet felülről permetezve juttatjuk ki. Ha nem áll rendelkezésre lágy esővíz, akkor a vezetékes víz is megteszi, bár ha ez túlságosan kemény, lágyítani szükséges.

14. A fűre lépni tilos!

Néhány napig csak távolról figyeljük a növekedést, és ne lépjünk a fűre. Fontos, hogy a következő fűnyírásig várjunk addig, amíg az új fűszálak el nem érik a nyolc centiméteres magasságot. Ekkor már visszavághatjuk a füvet körülbelül négy-öt centiméterre. Ahogy a gyep dúsul és regenerálódik, úgy lehet egyre rövidebbre vágni.