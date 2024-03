Ezekre a csillagjegyekre elképesztő új élmények várnak ma

2024. március 13.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Téved, ha azt hiszi, hogy csak akkor halad előre, ha állandóan hajt. Időnként meg kell állni, pihenni, újraépíteni önmagunkat. A szervezetünk, az elménk felkészül arra, hogy később folytassuk az utat. Adja meg magának ezt az időt, akár ma!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A szokásos körök közepette ma figyelemmel kellene lennie egy hosszú távú tervére is. Könnyen lehet ugyanis, hogy ma olyan hírek, vagy változások indulnak el, amelyek miatt módosítania kell egy picit az irányon.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán nem szabad hagynia, hogy egy a környezetében lévő negatívan gondolkodó ember akadályozza, hogy megvalósítsa az egyébként szuper ötleteit. Vannak, akik szinte élvezik, ha aggódhatnak valami miatt, de ezzel csak a negatív energiákat vonzzák be.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán nagyon gyakorlatiasan kell gondolkodnia, ha túl akar jutni egy felmerülő problémán. Könnyen lehet ugyanis, hogy a szíve teljesen más fog diktálni, mint a józan esze. Pedig most a racionális érvek mutatják a helyes megoldást.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán alapvetően jó napja lesz, de fel kell arra is készülnie, hogy váratlan akadály merül fel nap közben. Ez az akadály pedig valószínűleg egy személy lesz, akinek az érdekei igencsak ellentétesek az önével, és mindent meg is tesz, hogy érvényre juttassa őket...







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma igazán szenvedélyes lesz, bármit is csinál, azt valószínűleg teljes erőbedobással fogja végezni. Az egész napját a mindent, vagy semmit elv vezérelheti. Ha pedig valamit úgy érez, hogy nem tud e szerint intézni, akár bele sem kezd.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ön nagyon lojális és megbízható, és erre sokan építenek is a környezetében. Ma azonban valaki, úgy érzi, visszaél mindezzel, amikor olyan feladatot is önre akar tolni, ami nem is az ön hatáskörébe tartozik. Lehet, hogy jeleznie kellene neki, hogy átlépett egy határt.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma egy olyan élménye lehet, amely erős érzelmeket vált ki önből, de ezek lehetnek negatív, vagy épp pozitív reakciók is. Önön áll azonban, hogy az erőt, amelyet ebből kap, mire használja. A ma kapott mentális intenzitás ugyanis sok mindenre elég lehet.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Úgy érezheti, hogy ön körül szinte mindenki gondokkal küzd, a végletekig feszült és emiatt talán ma lehet önben egy kis lelkiismeret furdalás. Pedig önnek is vannak terhei, valószínűleg viszont ön sokkal egészségesebben viszonyul a nehézségekhez.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Védje meg magát ma a lehúzó energiáktól és azoktól az emberektől, akiknek szinte lételemük, hogy a saját szenvedésükkel hívják fel magukra a figyelmet. Önre épp az ellenkezője jellemző! Megoldja, ha gondja van.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szerdán nagyon feldühítheti valaki azzal, ha provokálja, ráadásul egy olyan munkahelyi ügyben, amivel kapcsolatban már korábban is elhallgatta a sérelmeit. Az illető talán nincs teljesen tisztában vele, hogy mi vár rá, ha önnel akar tengelyt akasztani.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán végre lesz alkalma, hogy egy kicsit olyan dolgokkal is foglalkozzon, melyekkel az elmúlt időszakban nem volt lehetősége. Ma csatlakozhat egy közösséghez is, amelynek tagjai hasonló érdeklődéssel bírnak, mint ön, vagy köthet egy új ismeretséget.