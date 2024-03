4 csillagjegy, akik jobban fogják élvezni az 50-es éveiket, mint a 20-as éveiket

Másrészt az évek során az érzelmi érés az élet egyik fő célja. Így, hacsak nem töltötték egész felnőttkorukat személyes és szakmai katasztrófák sorozatában, az 50-es éveikben járók sokkal valószínűbb, hogy jobban kiismerték az életüket, mint a 20-as éveikben járók.

Az olyan fontos dolgokat, mint a házasság, a gyerekek, az oktatás és a pénz, addigra valószínűleg már kialakították maguknak, így vannak egyesek, akinek az 50 éveik még több örömöt és harmóniát hozhat, mint a fiatalabb éveik.

Lássuk is, melyek ezek a csillagjegyek!

Bak

Te vagy az úgynevezett „öreg lélek” – bölcsnek születtél. Már 10 évesen is egy 50 éves bölcsességével és visszafogottságával rendelkeztél. Keményen dolgozol, felelősségteljes és szervezett vagy, fiatalabb korodban is mindent a helyére tettél. Tinédzser éveidet elvette tőled a folyamatos tanulás és munka, a munka és tanulás kombó. De mire eléred az ötvenes éveidet, vége az iskolának, megszólal a gyári sípszó, és itt az ideje, hogy végre kényeztesd magad.

Bika

Az asztrológiai sorsod az – ez csak rajtad múlik, hogy áldás vagy átok –, hogy mindig a Vénusz, a luxus és az érzéki élvezetek bolygója fogja uralni. Amikor fiatalabb voltál, még csak találgattad, hogy ki is vagy. Úgy döntöttél, hogy a fiatalabb éveid a munkára szánod, mert a munka több energiát igényel, mint a játék. Ezért életed első felét kemény munkával töltötted annak érdekében, hogy a második felét azzal tölthesd, hogy elköltsd azt a sok pénzt, amit az első felében megkerestél. Tekints úgy az életed hátralévő részére, mint egy meghosszabbított hétvégére vagy egy végtelen nyári vakációra. A húszas éveidben lemondtál arról, hogy hedonista legyél, így most, hogy már az ötvenes éveidben jársz, lehetsz ínyenc.

Rák

A Hold erős érzelmi vonzása miatt még mindig minden pórusodból áramlanak az intenzív és erős érzelmek. Ez soha nem is fog megváltozni. Ez a sorsod. Nem fogsz megszabadulni ezektől az érzelmektől, de mire elértél egy bizonyos kort, megtanultál a negatív érzelmektől a pozitívak felé haladni. Hozzászoktál az érzelmeidhez – elvégre ugyanolyanok, mint amilyenek a húszas éveidben voltak –, de a különbség az, hogy most már tudod kezelni őket. Nem vagy túl dühös, nem vagy túl szomorú, vagy nem is örülsz annyira, hogy a végén úgy berúgj, hogy egy motorcsónakot vezetsz ki a tóból valakinek a kertjében. Igen, a világ továbbra is tele van képmutatókkal, hátbaszúrókkal, hazugokkal és szadistákkal. A különbség az, hogy most már rájöttél, hogy nincs értelme felhúzni magad miattuk.

Szűz

Mire átléped a fél évszázados határt, már világlátott leszel, és jól kiismered az élet nyújtotta örömök nagy részét. Az ötvenes éveidben már eleget tapasztaltál ahhoz, hogy soha többé ne csinálj semmit „szűzként”... de továbbra is mindent Szűzként fogsz csinálni. Beletelt néhány évtizedbe, mire rájöttél néhány fontos dologra, például arra, hogy mi a különbség a nyitottság és a naivitás között. A kedvesség és a gyengeség között. És a legkeményebb pirulát akkor kellett lenyelned, amikor rájöttél, hogy egyesekkel túl kedves tudsz lenni. Mire eléred az ötvenes éveidet, már tudni fogod, hogy mit akarsz a párodtól, a barátaidtól és a karrieredtől. Azt is tudni fogod, hogy mit szeretnél csinálni a szabadidődben. Későn érő típus leszel, de az életed váratlanul derűsebb fordulatot vesz.

