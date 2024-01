Elképesztő fordulatok: ezt ígéri a januári pénzhoroszkóp

2024 elején a Mars a Bak jegyébe lépett: az ezzel járó kitartás pedig több csillagjegy számára is kedvező anyagi lehetőséget hozhat. Ők pedig megerősíthetik, hogy megéri türelmesnek lenni és a megfelelő pillanatot kivárni. Az Astronet összeállította a csillagjegyek januári pénzhoroszkópját! Érdemes megnézni!

Kos januári pénzhoroszkóp

Most megtapasztalhatod a csillagjegyek hatását! Miután a Kos uralkodó bolygója a Mars a Bak jegyébe lépett, így a fékezhetetlen tenni akarásod mellé megfontoltság társult. Ez pedig ütős kombináció, melynek köszönhetően képes vagy kivárni a megfelelő alkalmat, taktikázásodnak pedig könnyen meg lehet az anyagi jutalma. Pénzben erősnek ígérkezik a január vége!

Bika januári pénzhoroszkóp

Sosem kellett elszántságért a szomszédba menned, a türelmed pedig a hónap során újabb és újabb megerősítést nyer. Ráadásul nem árt tudnod, hogy 2024 januárjában több nap is szerencsével kecsegtet, így 19-ére, 28-ára, 29-ére és 30-ára egyaránt érdemes lehet fontos üzleti megbeszélést tervezni.

Ikrek januári pénzhoroszkóp

Lehet, hogy eddig úgy gondoltad, a vasárnap már nem is igazán a hétvégi pihenés napja, inkább ráfordulás a következő hétre, de jó tudnod: ez a vasárnap fontos nap! Az Ikrek uralkodó bolygója, a Merkúr ugyanis január 14-én belép a Bak jegyébe, ami kedvező pénzügyi fordulatot hozhat a számodra. Figyeld a jeleket, hallgass a jó tanácsokra és ragadd meg a sikerrel kecsegtető lehetőségeket! Ha most ügyesen lépsz, hamarosan élvezheted az anyagi boldogságot.

Rák januári pénzhoroszkóp

Ne haragudj Fortunára, nem arról van szó, hogy nem vagy a kegyeltje! Jusson eszedbe a mondás: mindenki a maga szerencséjének a kovácsa! Amíg irigykedve figyeled mások örömét, könnyen lehet, hogy elmész a te nagy lehetőséged mellett! Gondolkodj el ezen és cselekedj! Cselekedj, de ne kapkodj! Járj nyitott szemel és készülj: január 21-étől, azaz 2024 harmadik vasárnapjától nem akármilyen lehetőség tárulhat eléd!

Oroszlán januári pénzhoroszkóp

Ami könnyen jön, az könnyen megy – tartja a mondás, s tény, hogy az ember jobban megbecsüli azt, amiért keményen, illetve sokáig dolgozott meg! A korábbiaknál jobban tedd magad oda, ne elégedj meg a könnyebb úttal, azzal, amit a felszín mutat, áss a dolgok mélyére! A befektetett extra energia az év során extra pénzt hozhat a házhoz! Ragadd meg az új év adta új lehetőségeket!

Szűz januári pénzhoroszkóp

Komoly fegyvertény a Szűz jegy szülöttei számára, hogy míg másokat az akadályok elkedvetleníthetnek, őket kifejezetten ösztönzik! A Bak jegyébe lépett Mars pedig még erőteljesebb kitartással vértezi fel őket idén januárban, hogy közelebb kerülhessenek a kitűzött anyagi célokhoz. A hónap második fele ráadásul több szerencsenappal is kecsegteti őket, ezek pedig a következők: 19-e, 28-a, 29-e és 30-a.

Mérleg januári pénzhoroszkóp

Míg számos csillagjegy számára az ad lehetőséget, hogy a Kos az uralkodó bolygója, a Mars a Bak jegyébe lépett, téged a Plutó január 21-ei jegyváltása lendíthet előre! A korábbi, megrekedt projektjeid, terveid elképesztő módon törhetnek utat maguknak és persze neked! Töltődj fel addig, mert onnantól komolyan oda kell tenned magad az anyagi sikerért, mely szinte mindig megéri az erőfeszítést!

Skorpió januári pénzhoroszkóp

Szívesen hallgatsz a megérzéseidre, mert ritkán hagynak cserben. Ráadásul előszeretettel tartasz több vasat is a tűzbe, nem jelent gondot számodra több projektet is párhuzamosan menedzselned. Ám azt talán magad sem gondoltad volna, hogy ennyire hamar bejöhet az elképzelésed! Sőt, elképzeléseid!

Nyilas januári pénzhoroszkóp

Megmagyarázhatatlan megkönnyebbülést érzel majd a következő napokban? Nem csodálkozunk! A Merkúr ugyanis pont ezen a napon, január 14-én kilép a jegyedből, ami kedvező változást hozhat. A pénzügyek terén most olyan nyerő fordulat állhat be, ami hosszabb időre jelentős anyagi biztonságot adhat.

Bak januári pénzhoroszkóp

Erősnek és magabiztosnak érzed magad – nem csoda! A Nap, a Mars, a Merkúr és a Vénusz is a jegyedbe lép, a hatásuk pedig kifejezetten kedvező lehet rád nézve! Január 19-ét, 28-át, 29-ét és 30-át jelöld be a naptáradba! Ezekre a napokra érdemes fontos, anyagi szempontból is jelentős eseményeket, megbeszéléseset időzítened!

Vízöntő januári pénzhoroszkóp

Még egy hét és 21-én belép a csillagjegyedbe a Plutó, melyet az átalakulás bolygójaként is emlegetnek. A változás pedig felkavarja az állóvizet, új erőre kaphatsz, új területre léphetsz, mely kedvezően hathat a pénzügyeidre. Akadhatnak, akiket rosszul érint a lépésed, de ez a te életed és a te döntésed, ezt érdemes lehet mielőbb tisztázni velük!

Halak januári pénzhoroszkóp

Ahogy jött, úgy múlik el számodra a január, ám ez egy cseppet sem zavar. Jól vagy és jól elvagy. Ugyanakkor nem árt nyitott szemmel és füllel járni! Könnyen lehet, hogy egy most elejtett információ morzsa jelentős, ugyanakkor kedvező változást hozhat számodra a jövőben!