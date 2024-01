Erős érzelmek törnek fel: a Rák jegyébe lép a Hold

2024. január 23.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden erős érzelmek törhetnek fel, köszönhetően a Rák jegyében lévő Holdnak. Mivel azonban a közelében sokan élik meg ugyanezt, érdemes lenne picit visszafogni magát. Ma lehetnek olyan helyzetek ugyanis, amik tárgyilagos döntést kívánnak.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ön igazán türelmes ember, a legtöbbször akár fát is lehet hasogatni a hátán, de vannak olyan szituációk, amikor elfogy ez a híres türelem. Ma előfordulhat, hogy valaki olyan mértékben provokálja, hogy végül nem maradhat el a konfrontáció.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Lehet, hogy ma valaki nem őszinte a környezetében, és manipulatív szándékkal közeledik önhöz, amikor meg akarja győzni valamiről. Még az is előfordulhat, hogy önnek pozitív hatású lesz, amit hall, de azért legyen óvatos. Ne higgyen el mindent elsőre!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Önnek nagyon jól működő belső iránytűje van, amely mindig a helyes úton vezeti. Lehet, hogy újra erre kellene támaszkodnia, mert talán az elmúlt időszakban sokkal többet figyelt kifelé, mint kellene. Kövesse ma azt, amit a belső hang súg!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden fókuszáljon arra, ami az orra előtt van. Igyekezzen a jelenben lenni, ne törődjön a múlttal és ne aggódjon a jövő miatt. Tegye a dolgát és meg fogja látni, hogy egyszer csak minden elkezd szépen elrendeződni ön körül úgy, ahogyan önnek szüksége lesz rá.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kedden vigyázzon, nehogy az érzelmei vezéreljék, amikor egy hírt, információt, vagy egy pletykát hall valamiről, ami érzékenyen érinti. Lehet, hogy az információról kiderül, hogy nem is valódi, de a veszekedés, vita, vagy sértődés, amit egy érzelmi reakciód kivált, nagyon is az lesz.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden nem csak a szemével, de a lelkével is lát majd és még a finom részleteket is észreveszi különleges érzékeny "antennáival". Különösen igaz lesz ez, amikor egy önhöz közelállóval beszélget. Rájöhetsz érdekes összefüggésekre is.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma igazán erős lehet önben a szenvedély és jó esély van arra is, hogy elveszítse az önuralmát, különösen akkor, ha valaki a környezetében kihozza a sodrából. Próbálja a belső erejét használni arra, hogy ne mutatkozzanak meg túlságosan az érzelmei.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Mindig is mélyen megérintette, ha elesett embert, vagy nehéz sorsot látott, vagy ha olyan híreket kapott, hogy valahol nélkülözik valaki. Meg is tesz mindet, amit tud, de meg kell értenie, hogy a világ összes gondját nem tudja megoldani.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A keddi napja akkor lehet sikeres, ha hagyja, hogy az intuíciója vezérelje, különösen akkor, amikor egy érdekes emberrel találkozik, aki akar öntől, vagy kér öntől valamit. Legyen nyitott, de ne tegyen semmilyen meggondolatlan lépést.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma valószínűleg semmi másra nem vágyik, mint egy kis pihenésre, önmagával való törődésre. Ennek így a hét közepén valószínűleg sok akadálya van, de legalább délután szakítson egy kis időt magára!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Önre aztán igazán mindig lehet számítani, de el kell jönnie a pontnak, amikor egy kicsit befelé fordul és saját magával törődik. Legyen ez a mai egy ilyen nap, amikor megpróbálja újratölteni az akkumulátort. Minden más most egy kicsit várjon a sorára.