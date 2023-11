Összeáll ma a kép a Nyilas jegy szülöttének

2023. november 23.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Valaki a segítségére szorulhat és önnek el kell döntenie, hogy a saját sürgős feladataival törődik, vagy pedig mindent félretéve megpróbálja támogatni őt. Nehéz döntés lehet önek mindez, mivel nehezen mond nemet az illetőnek.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csütörtökön olyan helyzetbe kerülhet, ahol azzal éri el a legnagyobb sikert, ha lélekben erős és mindezt meg is tudja mutatni. Lépjen fel határozottan, mutassa meg, mire képes és ne bizonytalanodjon el egy pillanatra sem.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön lehet hogy el fog gondolkodni azon, hogy vajon létezik-e telepátia. Akár többször is előfordulhat ugyanis, hogy amire gondol, vagy amit érez, az megvalósul. Ha például eszébe jut valaki, egyszer csak pittyen a telefon, és üzenetet kap tőle.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön nagyon letörheti, ha úgy érzi, nem sikerült megmutatni valakinek, mire képes, nem veszik észre a tehetségét és hiába igyekszik, mintha ez rejtve maradna mások szeme előtt. Ez nem valószínű azonban, hogy így van. Legyen egy kicsit türelmes, hamarosan megérkezik a pozitív visszacsatolás is.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Most már igazán legyen optimistább a helyzetét illetően! Nyilván mindig adódik nehézség, de azért a hosszú távú dolgai miatt egyáltalán nem kell aggódnia. Ma ráadásul egy örömhírt, vagy egy pozitív visszajelzést kaphat.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Olyan döntéseket kell csütörtökön meghoznia, amik más személyeket is érintenek. Ezeket muszáj tisztáznia, ha azt akarja, hogy előbbre léphessen ebben a dilemmában, vagy dűlőre juthasson vele végre. Elsősorban önön múlnak a dolgok, határozza hát el magát és döntse el végre, marad vagy megy.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Most új kapcsolat kezdődhet az életében, vagy egy régebbi kapcsolata kerül egy új szintre, de ahhoz, hogy mindez tartós és pozitív kimenetelű legyen, önnek is tenni kell érte. Lehet valami, amin önnek kell változtatnia, talán egy szokás, vagy viselkedésbeli minta, ami még a múltból ered.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön az intuíciója segít eligazodni valamiben, amikor a rendelkezésére álló információk talán nem adnak elegendő támpontot egy döntéshez. Nézzen jó mélyen önmagába és meg fogja látni, melyik ösvényen indulj el.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Csütörtökön szuper ötletet kaphat valamihez, amire már egy ideje készül, de nem volt meg az a határozott elképzelése a dolgokról, amely ahhoz kell, hogy meg is tegye az első lépést. Minden összeállhat így végre, most már csak önön múlik, hogy valóban bele is kezdjen.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Csütörtökön talán a lakás, vagy háza körül lehet némi tennivalója. Lehet, hogy javítani kell valamit, de ami biztos, hogy rengeteg pakolással telik majd a dolog. Az sem biztos, hogy mindent meg tud oldani majd egyedül. Ha kell, hívjon szakembert, vagy segítséget!







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Csütörtökön teremtő energiák érvényesülnek az életében. Olyannyira, hogy teljesen elmerülhet valami kreatív tevékenységben. Vidd tovább a kreatív énedet a munkába is! Elégedett lesz ön és a környezete is az eredménnyel.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma vitákra, nézeteltérésekre számíthat, melynek alapja az lehet, hogy egy fontos ügyben eltérő álláspontot képvisel, mint a többiek. A kérdés ilyenkor mindig az, hogy az ügy megéri-e a felhajtást, vagy a béke és a nyugalom érdekében nem

jobb-e hátralépni egyet...